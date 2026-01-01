"Из-за непогоды поездка на автомобиле может занять больше времени, чем обычно. По возможности выбирайте городской транспорт", – призвали в ведомстве.

Тем, кто все же собирается за руль, посоветовали заранее планировать маршрут, по возможности избегать часов пик и закладывать дополнительное время на дорогу.

Автомобилистов также попросили увеличить дистанцию и не совершать резких маневров.

В дептрансе напомнили, что большое количество машин мешает работе коммунальных служб. Водителей призвали не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не препятствовать уборке снега, и уступать дорогу снегоуборочной технике.

Накануне вечером пробки в Москве уже достигали восьми баллов. Средняя скорость движения автомобилей снизилась до 21 км/ч. Заторы образовались в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. В среду снегопад продолжается, а к вечеру дорожная обстановка может вновь осложниться.

Циклон Wilka принес снегопад в Москву

Осадки в столице начались 24 ноября. Их принес балканский циклон Wilka, который вызвал снегопады и метель в Москве и других регионах Центральной России. Наиболее интенсивные осадки пришлись на ночь и утро среды, 25 ноября.

По прогнозу синоптиков, за два дня в Москве может выпасть до 15 мм осадков, а в отдельных районах Подмосковья – до 20 мм. К вечеру среды высота снежного покрова в столице может увеличиться до 6–11 см. На севере Московской области сугробы местами способны достичь 15 см.

В четверг, 26 ноября, циклон начнет смещаться на северо-восток Европейской России. Снегопад в Москве ослабеет, осадки станут небольшими и локальными, а затем прекратятся. При этом температура останется около нуля или немного ниже, поэтому выпавший снег, по оценкам синоптиков, быстро не растает.