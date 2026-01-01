Главными темами форума станут изменения в розничной торговле и электронной коммерции, развитие каналов продаж, автоматизация бизнеса и поиск источников его устойчивости. Участники обсудят, как адаптироваться к новым требованиям маркетплейсов и крупных торговых сетей, усиливающейся конкуренции и изменению потребительского поведения.

Деловая программа разделена на три тематических направления.

Первый трек – «Большая игра в ретейле: каналы, стратегии, модели продаж и господдержка» – будет посвящен развитию омниканальных продаж, работе с маркетплейсами и выходу поставщиков в федеральные торговые сети. В частности, эксперты рассмотрят возможности развития собственных интернет-магазинов, изменения регулирования электронной торговли и цифровую прослеживаемость товаров.

Второй трек – «Бизнес на автопилоте: AI и автоматизация процессов» – затронет применение искусственного интеллекта в управлении товарными запасами, анализе данных и оптимизации продаж. Также участники обсудят автоматизацию логистики, цифровую безопасность и способы сокращения потерь в цепочках поставок.

Третий блок – «Опоры бизнеса: финансы, право и команда» – будет посвящён финансовому планированию, маркетингу, внешнеэкономической деятельности и юридическим вопросам. В программу включены темы прогнозирования спроса, оптимизации расходов на фулфилмент и управления ресурсами компании.

В форуме заявлено участие более 60 экспертов. Среди них – представители Ozon, «Магнит Косметик», банка «Точка», «СДЭК Фулфилмент», «О’КЕЙ», «Авито» и «ВКонтакте». В числе спикеров также эксперт по партизанскому маркетингу Александр Левитас, бренд-директор Школы дизайна НИУ ВШЭ Денис Шлесберг, исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая и основатель школы селлеров «Меркатус» Лео Шевченко.

В течение дня запланированы экспертные выступления, панельные дискуссии и тематические сессии. Завершит программу обсуждение «E-commerce и ретейл 2030: инсайдерские прогнозы рынка и финансовые решения для устойчивого роста». Участники рассмотрят возможные сценарии развития отрасли и подходы к долгосрочному планированию.

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