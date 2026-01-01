На возможности расширить географию полетов из аэропорта Сухума в Россию указал глава Абхазии

"Возможности объекта позволяют в разы расширить географию полетов в Российскую Федерацию и на международные направления. Это все является новыми возможностями для нашей экономики", – сказал Гунба в интервью ТАСС 14 ноября 2026 года.

Глава республики напомнил, что до грузино-абхазского конфликта из Москвы в Абхазию выполнялось более 20 рейсов в день в одном направлении. По его словам, сейчас авиакомпании проявляют интерес к полетам.

"Заинтересованность сторон есть <...>, но все зависит от перевозчиков, и мы наблюдаем также интерес со стороны авиаперевозчиков по направлению Абхазия. Это неминуемо и обязательно будет реализовано", – указал Гунба.

Аэропорт Сухума находится в 18 км от города в селе Бабушара. Он был построен в 1960-х годах и мог принимать в высокий сезон до 5 тыс. пассажиров в сутки. В 1993 году аэропорт закрыли. После этого его инфраструктура более 30 лет использовалась лишь для нужд МЧС, миротворцев и редких спецрейсов. Также аэродром все эти годы оставался базой Военно-воздушных сил Абхазии, использовался для внутренних пассажирских рейсов на самолетах Ан-2 в горное село Псху и доставки туристов вертолетами.

В 2006 году ИКАО (International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) аннулировала код аэропорта Сухума (позже ему был присвоен российский код URAS).

В июне 2023 года Абхазия и Россия подписали на полях Петербургского международного экономического форума соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности аэропорта Сухума и его реконструкции. В октябре того же года в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве с российской компанией "Инфраструктурное развитие" стартовал масштабный проект восстановления его инфраструктуры. Инвестор полностью восстановил взлетно-посадочную полосу, перрон, светосигнальное и радионавигационное оборудование.

Первый тестовый рейс из Москвы (Внуково) состоялся 7 февраля 2025 года. Регулярное пассажирское сообщение возобновилось 1 мая 2025 года, а к апрелю 2026 года был полностью сдан в эксплуатацию новый пассажирский терминал. За полтора года аэропорт Сухума принял рейсы из более чем 10 российских городов.