Наводнение в Непале обернулось трагедией для туристов: что известно о пропавших россиянах

"По состоянию на 31 августа в посольство России в Непале поступили обращения о поиске 12 российских граждан, которые находились в зоне бедствия. Мы на днях говорили о восьми пропавших... Сейчас речь идет о поиске 12 наших граждан", – сказала Захарова на брифинге на полях ВЭФ.

По ее словам, поисковые работы продолжают местные службы. При МИД Непала создана специальная группа экстренного реагирования, которая координирует поиск и оказание помощи. Российское посольство в Катманду поддерживает постоянный контакт с непальскими властями, чтобы установить судьбу пропавших россиян.

На фоне продолжающихся поисков МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в северные районы Непала, пострадавшие от стихии.

Наводнение произошло утром 26 августа в приграничном с Китаем районе Расува. Мощный поток воды хлынул в русло реки Бхоте-Коши после схода ледово-каменной массы в верховьях. Стихия обрушилась на населенные пункты и объекты инфраструктуры, разрушила мосты и дороги, а также серьезно повредила несколько гидроэнергетических объектов.

По последним данным, в Непале погибли более 900 человек, еще свыше 4,2 тыс. числятся пропавшими без вести. Среди них – сотни иностранных граждан. Поисково-спасательные работы продолжаются, в том числе на территориях гидроэнергетических проектов, где люди могли оказаться заблокированы в тоннелях.

Ситуация остается сложной из-за разрушенной инфраструктуры, труднодоступного горного рельефа и угрозы новых паводков. Непальские власти ранее выпускали дополнительные предупреждения о повышении уровня воды в Бхоте-Коши после получения информации о росте стока с китайской стороны. По оценке министра финансов Сварнима Вагле, стране потребуется $4–5 млрд на восстановление.

По данным непальского МИД, после катастрофы была создана специальная система экстренного реагирования для помощи иностранным гражданам.