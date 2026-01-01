Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве 6 ноября

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут плюс 1–3°C. В ночь на субботу, 7 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 1 до плюс 1°C. В Московской области дневная температура в среднем составит плюс 3°C, ночью – минус 3°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно с прояснениями, небольшие осадки, по области местами умеренные (дождь, мокрый снег), гололедица. Ветер северо-западный, в разное время его скорость составит от 7 до 12 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 747 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 67–83%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Именно в это время года многие не только метеозависимые люди, но и связывающие свое состояние с влиянием погоды отмечают упадок сил, беспричинную раздражительность, тревожность, часто депрессивное состояние, и, что особенно неприятно – это проблемы со здоровьем, обострения суставной патологии, хроническая усталость и переутомление. Организм реагирует на снижение температуры, изменение атмосферного давления и высокую влажность воздуха, а также нехватку солнечного света комплексно: ухудшается кровообращение, снижается выработка серотонина, усиливаются воспалительные процессы. Справиться с таким состоянием поможет внимательное отношение к своему здоровью. Необходимо избегать переохлаждения, особенно суставов, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное, с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Москве ночью 7 и 8 ноября ожидается снег, а 8-го осадки могут продолжаться весь день. При минусовой температуре ночью и слабом дневном потеплении выпавший снег способен удержаться на поверхности.