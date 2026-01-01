По ее словам, скорую помощь вызвали утром. Медики доставили Джигурду в больницу около 9:30.

"Сегодня утром вызвала скорую, на скорой увезли в реанимацию с инфарктом. Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все. У него телефона с собой нет", – рассказала Анисина.

Она добавила, что врачи уже занимаются состоянием артиста. Подробностей о его самочувствии и прогнозах медиков пока нет.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. В 1987 году он окончил Театральное училище имени Щукина, после чего работал в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре "У Никитских ворот".

В кино актер дебютировал в 1987 году в картине "Раненые камни". Позднее он снимался в фильмах "Любить по-русски", "Тарас Бульба", "За последней чертой", "Любовницы" и других.

Помимо актерской карьеры, Джигурда известен как певец и исполнитель авторских песен.