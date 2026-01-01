Обязательный курс по беспилотникам вводится во всех транспортных вузах России

Решение принято по поручению министра транспорта Андрея Никитина, сообщили в ведомстве. Курс будет обязательным для всех студентов, независимо от их специализации.

Ранее Минтранс информировал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта реализуется программа среднего профессионального образования "Эксплуатация беспилотных авиационных систем". По данным министерства, выпускники таких программ позволят более масштабно внедрять беспилотные технологии в экономику.

В декабре ведомство оценивало потребность России в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года в 355 тыс. человек.

Решение мнистерства касается только вузов, подотчетных Министерству транспорта: ключевым среди них является Российский университет транспорта (бывший МИИТ в Москве), а таке вузы по подготовке специалистов-железнодорожников, пилотов гражданской авиации, а также морских и речных судоводителей. Такие вузы, как МАДИ (Московский авто-дорожный институт) или МАИ (Московский авиационный институт) в этот перечень не включаются, так как входят в систему Минобнауки.

Вузовский курс по беспилотным авиационным системам посвящен обучению навыкам проектировать, управлять, обслуживать и применять дроны в различных отраслях.