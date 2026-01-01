К апробации привлечены не менее 10 общеобразовательных организаций в каждом регионе страны.

Модель включает четыре критерия: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия со сверстниками и со взрослыми, а также правомерное поведение. За дисциплинированность можно получить до 12 баллов, за каждый из трех остальных критериев – до 6 баллов.

Дисциплинированность оценивают по соблюдению расписания, требований к внешнему виду, правил пожарной и электробезопасности. Взаимодействие со сверстниками – по конструктивному общению, соблюдению норм коммуникации и отсутствию умышленных конфликтов и травли. Взаимодействие со взрослыми – по уважительному тону и ответственному отношению к поручениям и рекомендациям педагогов и других участников образовательного процесса. Правомерное поведение предполагает отсутствие антиобщественных и противоправных действий, включая вандализм, хулиганство и кражи, педагоги также учитывают, состоит ли ребенок на профилактическом учете.

Итоговые уровни выставляются так: "образцовое поведение" – 24–30 баллов, "допустимое поведение" – 10–23 балла, "недопустимое поведение" – 0–9 баллов.

Трехуровневая система оценки поведения в школах введена в российских школах с 1 сентября 2026 года. Поведение может быть оценено как образцовое, допустимое и недопустимое. Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение, практика будет внедрена начиная со второго года обучения в школе.

В Минпросвещения подчеркнули, что такая аттестация ученика должна усилить воспитательную роль школы, сформировать дисциплину у учащихся и защитить честь и достоинство учителя.

Пилотный проект реализовался в школах Мордовии, Чечни, ЛНР, Ленинградской, Новгородской и Тульской областей с начала 2025/26 учебного года. 3 апреля 2026 года заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова заявила, что эксперимент по возвращению в школы оценок за поведение продлят на год.