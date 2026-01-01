Особый режим эксплуатации иностранных самолетов в России хотят продлить до 2028 года

Правила позволяют российским авиакомпаниям продолжать использовать иностранные воздушные суда и двигатели, взятые в лизинг у компаний из недружественных государств до 24 февраля 2022 года, пишет РИА Новости.

Зачем продлевают особый порядок

В сопроводительных материалах к проекту Минтранс объяснил необходимость продления тем, что авиакомпаниям нужно обеспечить возможность и дальше выполнять обязательства по договорам лизинга и аренды иностранных самолетов.

В документе говорится о необходимости "оперативного обеспечения возможности продолжения совершения процедур по исполнению договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов".

Представитель Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщил, что проект постановления уже поступил в ассоциацию и был направлен авиакомпаниям. Перевозчики должны представить свои ответы до 17 ноября.

Почему иностранные самолеты оказались в центре спора

До введения санкций российские авиакомпании широко использовали самолеты, принадлежащие зарубежным лизинговым компаниям. Такая схема распространена во всем мире: перевозчик получает воздушное судно в аренду и платит за его использование, а собственником остается лизингодатель.

После февраля 2022 года ситуация изменилась. Западные страны ограничили поставки в Россию самолетов, авиационных запчастей и оборудования, а также обслуживание и техническую поддержку воздушных судов. Иностранные лизингодатели начали расторгать договоры и требовать вернуть самолеты. Однако многие борта находились в России, и их возврат оказался затруднен.

В марте 2022 года российское правительство приняло постановления №411 и 412. Первое позволило регистрировать иностранные самолеты в российском государственном реестре, второе установило особенности исполнения договоров лизинга и аренды. Эти меры дали перевозчикам возможность продолжить эксплуатацию значительной части самолетов внутри страны.

Конфликт затронул не только отношения авиакомпаний с владельцами самолетов, но и международную регистрацию воздушных судов. Один самолет не должен одновременно числиться в реестрах двух государств. Поэтому российская регистрация бортов, которые продолжали оставаться в иностранных реестрах, создала сложности с их использованием на международных маршрутах.

Дополнительные ограничения коснулись технического обслуживания. Евросоюз запретил поставлять в Россию авиационные товары и технологии, а также предоставлять услуги по ремонту и обслуживанию воздушных судов, используемых российскими перевозчиками. Это осложнило получение оригинальных запчастей и поддержку самолетов со стороны зарубежных производителей и сервисных организаций.