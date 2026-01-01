От Курска до Челябинска: в каких регионах РФ школьные линейки пройдут в закрытых помещениях

- Самарская область. В Самаре линейки 1 сентября проведут внутри школ в актовых, спортивных залах и других закрытых помещениях. Отменять мероприятия не будут: торжественные мероприятия предусмотрены для всех учащихся, а для 1-х и 11-х классов линейки обязательны, пишет ТАСС в пятницу, 28 августа 2026 года, со ссылкой на городскую администрацию.
- Воронежская область. Все школьные торжественные линейки 1 сентября пройдут в закрытых помещениях. Решение регионального Минобразования принято в связи с оперативной обстановкой.
- Ростовская область. Линейки рекомендовано проводить в закрытых помещениях и с ограниченным числом участников. В День знаний порядок в образовательных учреждениях будут обеспечивать более 4500 человек, школы обследуют кинологи.
- Курская область. Областной министр образования и науки Наталия Леонова сообщила, что в 1, 5, 9 и 11-х классах праздничные мероприятия рекомендовано проводить в закрытых помещениях, число учащихся должно быть ограничено. У остальных классов линейки пройдут в классах, писала "Курская правда".
- Калужская область. Директорам школ региона рекомендовали провести линейки в закрытых помещениях, передает "НГ Регион". Местное министерство образования объяснило решение рекомендациями Минпросвещения из-за возможной угрозы с воздуха. В некоторых школах дополнительно ограничат число родителей.
- Саратовская область. Изменен не только формат, но и состав участников: торжественные линейки проведут только для 1, 9 и 11-х классов, остальные школьники будут на классных часах. Решение принято для безопасности.
- Тюменская область. Линейки проведут только для 1, 9 и 11-х классов, причем исключительно в зданиях школ. Для остальных предусмотрены "Уроки знаний". Решение приняла региональная антитеррористическая комиссия.
- Удмуртия. Торжественные линейки пройдут только для первоклассников и выпускников 11-х классов и их родителей.
- Челябинская область. Решение принято на уровне Челябинска: линейки проведут внутри зданий и только для 1, 9 и 11-х классов.
- Белгородская область. В Белгороде и приграничных муниципалитетах линейки пройдут в закрытых помещениях и будут длиться не более 30 мин. На линейках обязательно будут присутствовать первоклассники и выпускники, родителей первоклассников будут допускать по предварительным спискам, сообщил "Открытый Белгород". При этом в остальных школах области, работающих очно, линейки также состоятся.
- Краснодарский край. Решение зависит от муниципалитета. В 34 муниципалитетах линейки проведут только для 1, 9 и 11-х классов, еще в 10 муниципалитетах – для учеников всех классов. В Краснодаре отдельно установлено, что линейки пройдут в закрытых помещениях, причем только для первых и 11-х классов, с ограничением числа родителей и усиленным пропускным режимом.
- Владимирская область. Региональное министерство образования рекомендовало перенести линейки в здания школ, например во Владимире они пройдут в закрытых помещениях и в сокращенном формате. В 18 образовательных организациях города мероприятия проведут в две смены, еще в одной – в три, сообщают "Владимирские новости".
Российских школьников ждут несколько нововведений в 2026/2027 учебном году. Начнется поэтапное введение предмета "Духовно-нравственная культура России". Также появятся новые единые учебники, а в регионах пройдет апробация оценки поведения учащихся.