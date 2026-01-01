От Курска до Челябинска: в каких регионах РФ школьные линейки пройдут в закрытых помещениях

В связи с возможной угрозой с воздуха школьные линейки в ряде регионов решено перенести с площадок под открытым небом под крышу. По состоянию на пятницу, 28 августа 2026 года, это Воронежская, Ростовская, Курская, Калужская, Саратовская и Тюменская области, а также Удмуртия, Самара и Челябинск. Частично решено перенести линейки под крышу в Краснодарском крае, Белгородской и Владимирской областях.