Озимый чеснок вырастает крупным, как кулак: секрет в одном простом удобрении, которым нужно мульчировать грядки

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На какую глубину сажать озимый чеснок, чтобы он не вымерз

Оптимальная глубина посадки составляет 5–8 см от макушки зубка (в зависимости от его размера и региона) до поверхности почвы. В районах с суровым климатом его обычно сажают глубже, чтобы надежно защитить от вымерзания.

Корневая система озимого чеснока выдерживает падение температуры в зоне залегания корней примерно до минус 15°C. Сами зубчики в почве способны переносить морозы даже до минус 20°C. Но многое зависит от высоты снежного покрова. При отсутствии снега даже умеренные морозы около минус 15°C могут уничтожить часть посадок. В бесснежные зимы укрытие спасает урожай.

Когда укрывать озимый чеснок

Главное правило – не торопиться. Укрывать чеснок нужно только когда установится стабильная минусовая температура около минус 3 – минус 5°C. Если сделать это слишком рано, почва перегреется, зубчики решат, что наступила весна, и прорастут раньше времени.

Чем укрыть чеснок на зиму

Некоторые огородники используют в качестве мульчи торф, опилки или сухие листья. Однако торф и опилки могут закислять почву, а в опавшей листве нередко устраиваются на зимовку вредители или присутствуют споры грибков. Также при резких перепадах влажности она может заплесневеть, загнить или слежаться в непроницаемый пласт.

В регионах с морозными зимами надежнее и безопаснее взять спанбонд плотностью 60 г/м². Им накрывают грядку в 1–2 слоя прямо по земле и прижимают края кирпичами. Укрытие можно использовать несколько сезонов: весной, когда сойдет снег, достаточно снять его и убрать на хранение.

Однако для Подмосковья и других регионов средней полосы плотное укрытие не требуется. Как показал опыт, для профилактики вымерзания достаточно просто замульчировать грядки зрелым компостом слоем 3–5 см. Такая мульча не только дополнительно утепляет посадки, но и имеет массу других плюсов.

Компост – это ценное органическое удобрение. Весной, когда сойдет снег и пойдут первые дожди, питательные вещества из него начнут вымываться к корням чеснока. Это избавит от необходимости проводить ранние азотные подкормки.

В отличие от спанбонда и других видов мульчи компост не нужно весной убирать с грядок. Достаточно слегка разрыхлить его в междурядьях. Для чеснока, который любит рыхлую, воздушную землю, это особенно полезно: компост улучшает структуру почвы, делая ее более пористой.

Проверено на многолетнем опыте: на замульчированных компостом грядках озимый чеснок всходит и растет лучше.