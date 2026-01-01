Первый снег в Москве ожидается в середине ноября

"Первая декада ноября в Москве будет относительно теплой, а с середины месяца температура воздуха начнет понижаться до отрицательных значений, и там, возможно, выпадет какое-то количество снега", – передает ее слова РИА Новости.

"Этот снег не уйдет в зиму, волны тепла и холода, которые были хорошо выражены в сентябре, практически так же будут хорошо выражены и в ноябре. То есть вот такого устойчивого синоптического процесса, который мы переживаем сейчас и который определял погоду весь октябрь, уже не предполагается", – заключила Позднякова.

Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев ранее предупредил, что среднемесячная температура ноября в Москве прогнозируется около климатической нормы или немного выше нее.

По его данным, последний месяц осени в столице не должен преподнести серьезных погодных сюрпризов. Температура и количество осадков ожидаются близкими к многолетним значениям, однако переход к зимней погоде может произойти позже обычного.