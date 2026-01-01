Документ предусматривает в течение года периоды, когда кинотеатры либо не смогут показывать иностранные картины, либо будут обязаны обеспечить минимальную долю времени для российских фильмов. Суммарная продолжительность таких периодов в каждом квартале не должна превышать половины его дней и оценивается примерно в 45 дней, пишет ТАСС во вторник, 24 ноября 2026 года.

Квоту планируется утверждать не позднее чем за 90 дней до начала календарного года с участием российских организаций кинематографии. Условия ранее заключенных договоров на показ иностранного фильма в период действия квоты будут признаваться ничтожными.

В рамках квотирования иностранного кино компенсационный платеж за прокатное удостоверение на игровой фильм предложено установить на уровне 5 млн руб., а на анимационный – 3 млн руб.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал в приоритетном порядке подготовить и принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков говорил, что квотирование зарубежного кино является одним из ключевых направлений этой работы.

Михалков передал Путину письмо относительно введения квот на иностранное кино 1 марта 2025 года. Тогда президент поручил своему помощнику Владимиру Мединскому проработать вопрос и принять меры по защите рынка до возвращения конкурентов.

25 марта 2026 года на встрече с президентом режиссер констатировал, что меры приняты не были. Путин назвал недопустимо долгим решение вопроса о квотировании и поручил министру культуры Ольге Любимовой как можно быстрее реализовать компромиссный документ, предложенный помощником президента Владимиром Мединским.