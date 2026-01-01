Праздники 12 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Синичкин день;

Всемирный день качества;

День работников Сбербанка;

Всемирный день юзабилити;

День специалиста по безопасности;

Всемирный день борьбы с пневмонией;

День Конституции Азербайджана.

Праздники 12 ноября 2026 года

Синичкин день. Это удивительный союз старинных народных традиций и современной экологии. Православная церковь в этот день чтит память мучеников Зиновия и Зиновии, а в народном календаре дата знаменовала прилет зимующих птиц. В начале XXI века Союз охраны птиц России официально закрепил за этой датой экологический праздник. Сегодня люди по всей стране традиционно мастерят кормушки и заготавливают правильную подкормку для пернатых на зиму.

Всемирный день качества. Этот международный праздник ежегодно отмечается во второй четверг ноября. Главная его задача – привлечь внимание общества к качеству выпускаемой продукции, оказываемых услуг и уровню управления. Высокое качество сегодня является залогом не только успешного бизнеса, но и безопасности, здоровья, а также экологического благополучия людей. В рамках праздника по всему миру проходят тематические выставки, форумы и награждения лучших производителей.

День работников Сбербанка. Это официальный профессиональный праздник сотрудников крупнейшего финансового института страны. Дата была выбрана неслучайно: именно 12 ноября (по старому стилю) в 1841 году император Николай I подписал указ об учреждении первых сберегательных касс. Праздник объединяет сотни тысяч специалистов – от кассиров в отделениях до IT-разработчиков сложных банковских систем. В этот день руководство традиционно подводит итоги года и награждает лучших работников за их вклад в развитие финансового сектора.

Всемирный день юзабилити. Праздник выпадает на второй четверг ноября и посвящен удобству использования различных технологий и интерфейсов. Главный лозунг этого дня – "сделай проще": гаджеты, сайты и программы должны быть интуитивно понятны каждому человеку. Специалисты по юзабилити (UX-дизайнеры и исследователи) проводят в этот день конференции и воркшопы. Они обсуждают, как избавить пользователей от стресса при взаимодействии с современной цифровой средой.

День специалиста по безопасности. Это межотраслевой праздник, который объединяет профессионалов самых разных направлений. Поздравления принимают специалисты по информационной безопасности, сотрудники служб охраны объектов, разработчики систем видеонаблюдения и пожаротушения. Безопасность в современном мире стала сложным и многоуровневым процессом, требующим постоянного контроля и внедрения умных технологий. Главная цель даты – подчеркнуть значимость этого невидимого, но жизненно необходимого труда.

Всемирный день борьбы с пневмонией. Учрежден в 2009 году по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии при поддержке ВОЗ. Пневмония до сих пор остается одной из главных причин смертности среди маленьких детей и пожилых людей во всем мире. В этот день медицинские организации проводят масштабные информационные кампании, лекции и бесплатные осмотры. Врачи напоминают о важности своевременной вакцинации, здорового образа жизни и вреде самолечения при первых симптомах.

День Конституции Азербайджана. Государственный праздник. 12 ноября 1995 года путем всенародного референдума был принят первый Основной закон независимого Азербайджана. Конституция закрепила основы демократического устройства государства, права и свободы его граждан. В этот день в стране проходят торжественные мероприятия, официальные собрания и праздничные концерты.