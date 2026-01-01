Праздники 13 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Всемирный день доброты;

Международный день слепых;

День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ;

День службы защиты государственной тайны ВС РФ;

День фейерверкера;

День Негоша в Черногории;

Никодимов день.

Праздники 13 ноября 2026 года

Всемирный день доброты. Этот праздник учредили в 1998 году в Токио на первой конференции Всемирного движения доброты. Главная цель даты – объединить людей разных культур и национальностей через совершение искренних и бескорыстных поступков. В этот день во многих странах проходят благотворительные акции, волонтерские сборы и флешмобы. Официальным символом движения выбрано открытое сердце.

Международный день слепых. Памятная дата установлена Всемирной организацией здравоохранения в честь дня рождения французского педагога Валентина Гаюи. Именно он в 1784 году основал в Париже первый в мире интернат для незрячих детей и создал специальный рельефно-линейный шрифт. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушениями зрения и вопросам создания доступной среды.

День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. Профессиональный праздник российских военных специалистов установлен указом президента в 2006 году. Дата приурочена к 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики в Красной Армии были сформированы первые органы и подразделения химической защиты. Войска РХБЗ выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности армии и гражданского населения при радиационных, химических и биологических угрозах.

День службы защиты государственной тайны ВС РФ. Эта памятная дата в Вооружённых силах России появилась относительно недавно: ее утвердили приказом министра обороны в декабре 2020 года. История службы берет начало 13 ноября 1918 года, когда при Всероссийском главном штабе создали специальное шифровальное отделение. Сегодня специалисты этого профиля отвечают за информационную безопасность и сохранность секретных сведений в оборонном ведомстве.

День фейерверкера. Неофициальный профессиональный праздник всех российских пиротехников, мастеров световых шоу и создателей салютов учредили в 2024 году. Инициатива создания этой даты принадлежит представителям отечественного пиротехнического сообщества. В этот день специалисты отрасли делятся опытом, проводят тематические встречи и вспоминают историю развития огневого искусства в России.

День Негоша в Черногории. В Черногории 13 ноября является важным государственным праздником и официальным выходным днем. Его утвердили в 2023 году в честь дня рождения Петра II Петровича Негоша – выдающегося правителя, митрополита и поэта. Он считается одним из главных реформаторов черногорского государства и основоположником современной национальной литературы.

Никодимов день (День Спиридона и Никодима). В народном календаре 13 ноября посвящено памяти преподобных Спиридона и Никодима, которые 30 лет пекли просфоры в Киево-Печерской лавре. На Руси этих святых глубоко почитали как надежных хранителей крестьянского дома и хозяйства от пожаров. В этот день было принято переводить кур в утепленные зимние закуты, а на ужин обязательно готовить блюда из птицы. Также люди старались не ссориться, не брать деньги в долг и не совершать крупных покупок, чтобы не отпугнуть благополучие.