Праздники 14 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

Всемирный день борьбы с диабетом;

День социолога в России;

Международный день логопеда;

День эндокринолога;

День памяти святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских;

Кузьминки осенние;

День кузнеца в Республике Беларусь;

Бал Дивас (День детей) в Индии;

День расслабленности и беззаботности;

День маринованных огурцов.

Праздники 14 ноября 2026 года

Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата была учреждена Всемирной организацией здравоохранения и Международной диабетической федерацией в 1991 году. День выбран неслучайно: 14 ноября родился канадский ученый Фредерик Бантинг, который вместе с коллегами открыл инсулин и спас миллионы жизней. Главная цель события – привлечь внимание общества к проблемам профилактики, ранней диагностики и лечения этого заболевания. Во многих странах в этот день проходят бесплатные обследования, лекции врачей и акции по популяризации здорового образа жизни.

День социолога в России. Профессиональный праздник специалистов, чья работа связана с изучением общества, социальных институтов и общественного мнения. Дата приурочена к 14 ноября 1901 года, когда в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук с социологическим факультетом (это не опечатка – такая высшая школа действительно существовала во французской столице в первые годы XX века, там учились многие отечественные политики неправильной на тот момент ориентации, вроде Троцкого или Луначарского). Праздник широко отмечается в профильных вузах, исследовательских центрах и аналитических агентствах страны. В этот день принято проводить научные конференции, круглые столы и чествовать исследователей, помогающих лучше понимать процессы внутри общества.

Международный день логопеда. Профессиональный праздник специалистов, которые помогают детям и взрослым обрести четкую, красивую речь и избавиться от коммуникативных барьеров. Работа логопеда требует не только глубоких знаний в области медицины, психологии и педагогики, но и огромного терпения. С 2004 года эту дату отмечают во многих странах, подчеркивая важность своевременной коррекции речевых нарушений. В образовательных и медицинских учреждениях в этот день проходят семинары по обмену опытом и звучат теплые слова благодарности от учеников и их родителей.

День эндокринолога. Профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний эндокринной системы. Он неразрывно связан со Всемирным днем борьбы с диабетом, поскольку именно эндокринологи играют ключевую роль в помощи пациентам с этим недугом. От слаженной работы гормональной системы зависит общее самочувствие и здоровье всего организма человека. В этот день принято поздравлять специалистов, которые помогают людям поддерживать внутренний баланс и качество жизни.

День памяти святых бессребреников Космы и Дамиана Асийских. Церковная памятная дата, посвященная братьям-близнецам, жившим в III веке в Малой Азии и прославившимся чудесными исцелениями. Святые получили дар врачевания от Бога и лечили людей бесплатно, за что и были прозваны бессребрениками. Вместе с ними церковь почитает и их мать, преподобную Феодотию, воспитавшую сыновей в глубокой вере и милосердии. Верующие в этот день молятся святым об исцелении от телесных и душевных недугов, а также о благополучии в семье.

Кузьминки осенние. Народный праздник, знаменующий окончательный приход зимы и завершение всех осенних полевых работ. На Руси святых Косму и Дамиана считали покровителями ремесел, кузнечного дела, домашнего очага и семьи. Также праздник называли "Куриными именинами", поэтому на стол обязательно подавали блюда из птицы и обменивались курами в знак добрых пожеланий. Молодежь в этот день устраивала шумные вечерние посиделки с играми, песнями и угощениями.

День кузнеца в Республике Беларусь. Профессиональный праздник мастеров по обработке металла, тесно переплетенный с народным почитанием святых Космы и Дамиана. В белорусской культуре кузнецы всегда пользовались особым уважением, а их ремесло считалось почетным и даже немного мистическим. В этот день мастера нередко отказывались от тяжелой работы, устраивая праздничные застолья и демонстрации своего искусства. Сегодня праздник поддерживается ремесленными объединениями, в честь него проводятся тематические фестивали и выставки кованых изделий.

Бал Дивас (День детей) в Индии. Один из самых теплых и радостных национальных праздников Индии, посвященный заботе о подрастающем поколении. Дата выбрана в честь дня рождения первого премьер-министра независимой Индии Джавахарлала Неру, который очень любил детей и верил в их будущее. В школах по всей стране в этот день отменяют обычные уроки и устраивают для учеников концерты, конкурсы и сладкие угощения. Праздник напоминает взрослым о необходимости защищать права детей и обеспечивать им достойное образование.

День расслабленности и беззаботности. Неофициальный праздник, появившийся в напоминание о том, как важно иногда замедлиться в ритме современной жизни. Он призывает отложить рабочие задачи, отвлечься от бесконечного потока новостей и посвятить время полноценному отдыху. В этот день приветствуются любые занятия, приносящие спокойствие и радость: чтение книги, прогулка на свежем воздухе или встреча с близкими. Праздник помогает предотвратить эмоциональное выгорание и восстановить внутренние ресурсы.

День маринованных огурцов. Веселый неофициальный гастрономический праздник, особенно популярный в США и среди любителей домашних солений по всему миру. Маринованные огурцы являются одной из самых любимых закусок во многих национальных кухнях и неотъемлемым ингредиентом десятков блюд. В этот день рестораны и производители часто устраивают дегустации, а гурманы делятся проверенными семейными рецептами хрустящих заготовок. Это отличный повод дополнить привычный обед или ужин любимой пикантной закуской.