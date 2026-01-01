Сегодня отмечаются:

День работника транспорта в России;

Всемирный день ребенка;

день начала Нюрнбергского процесса;

судебная реформа Александра II;

завершение Карибского кризиса;

День педиатра;

День операционной системы Windows;

День индустриализации Африки;

Федотов день;

празднование в честь иконы Божией Матери "Взыграние Младенца".

Праздники 20 ноября 2026 года

День работника транспорта в России. Профессиональный праздник работников автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного и городского пассажирского транспорта. Его дата отсылает к 20 ноября 1809 года, когда император Александр I учредил Управление водяных и сухопутных сообщений – первый единый государственный орган, отвечавший за транспортную систему страны. Тогда же появился Корпус инженеров путей сообщения и институт для подготовки специалистов. Помимо сухопутных дорог важнейшими путями в России изначально служили реки. В 1837 году в стране открылась первая общественная железная дорога – между Петербургом и Царским Селом, позже в городах появились трамваи. В XX веке к ним добавились автомобили, метро и авиация.

Всемирный день ребенка. Международная дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. Ее отмечают 20 ноября – в годовщину принятия Декларации прав ребенка в 1959 году и Конвенции о правах ребенка в 1989-м. Праздник призван привлечь внимание к защите прав детей, их безопасности, образованию и возможности участвовать в принятии решений, которые влияют на их жизнь. ЮНИСЕФ, детский фонд ООН, проводит в этот день международные кампании и мероприятия, посвященные благополучию детей.

День педиатра. Неофициальный профессиональный праздник врачей, которые занимаются здоровьем детей. Его отмечают 20 ноября, в одну дату со Всемирным днем ребенка. Праздник не имеет официального статуса, однако он получил распространение в профессиональных и тематических календарях. Детей долгое время лечили так же, как взрослых, хотя их организм имеет свои особенности. Педиатрия стала формироваться как самостоятельное направление во второй половине XVIII века. В России становление педиатрии как отдельной научной дисциплины связано также со Степаном Хотoвицким: в 1847 году он выпустил первый отечественный учебник по детским болезням, подчеркнув, что ребенок – не уменьшенная копия взрослого и нуждается в особом подходе.

Судебная реформа Александра II. 20 ноября 1864 года император утвердил четыре Судебных устава, радикально изменивших правосудие в Российской империи. Вместо прежней запутанной сословной системы вводились единые суды для представителей разных сословий. Была провозглашена независимость судей от администрации, открытые судебные заседания и состязательность обвинения и защиты. Появились суд присяжных, профессиональная адвокатура, институт судебных следователей и мировые судьи, разбиравшие мелкие гражданские и уголовные дела. Реформа стала одним из самых масштабных преобразований эпохи Александра II и заложила основы современного российского судопроизводства.

День начала Нюрнбергского процесса. 20 ноября 1945 года в немецком Нюрнберге открылся Международный военный трибунал над руководителями нацистской Германии. Суд учредили СССР, США, Великобритания и Франция для рассмотрения обвинений в развязывании агрессивной войны, военных преступлениях и преступлениях против человечности. На скамье подсудимых оказались 21 высокопоставленный представитель Третьего рейха, в том числе Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп и Вильгельм Кейтель. Адольф Гитлер к моменту открытия процесса уже был мертв. Впервые в истории руководителей государства судили международным судом за преступления, совершенные от имени страны. Процесс продолжался почти год: 1 октября 1946 года трибунал вынес приговоры, 12 обвиняемых приговорили к смертной казни, семерых – к тюремному заключению, троих оправдали. Нюрнбергский процесс заложил основы современного международного уголовного права и закрепил принцип личной ответственности за военные преступления и преступления против человечности.

Завершение Карибского кризиса. 20 ноября 1962 года принято считать датой окончательного завершения Карибского кризиса – самого опасного противостояния СССР и США за всю холодную войну, когда мир оказался на грани ядерной войны. В этот день США сняли морскую блокаду Кубы после того, как СССР согласился вывезти находившиеся на острове советские бомбардировщики Ил-28. Конфликт, продлившийся пять недель, начался в октябре, после того как американская разведка обнаружила на Кубе советские ракетные установки, способные нести ядерные боеголовки. В рамках негласной договоренности США также обязались убрать свои ракеты "Юпитер" из граничившей с СССР Турции.

День операционной системы Windows. Неофициальная памятная дата, приуроченная к выпуску первой версии Windows 20 ноября 1985 года. Первая версия самого знаменитого детища корпорации Microsoft была не самостоятельной операционной системой, а представляла собой графическую оболочку для своего предшественника – системы MS-DOS. В комплект уже входили графические редактор Paint, текстовый редактор Windows Write, "Блокнот", калькулятор, календарь и игра Reversi. Windows 1.0 не стала коммерческим хитом, но положила начало семейству широко известных операционных систем для персональных компьютеров.

День индустриализации Африки. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1989 года по инициативе Организации африканского единства. Дата посвящена одной из главных экономических задач континента: перестать быть преимущественно поставщиком сырья и развивать собственное производство – от переработки полезных ископаемых и сельхозпродукции до выпуска готовых товаров. В 2026 году мероприятия, приуроченные к этому дню, проходят в рамках Недели индустриализации Африки в Лусаке, столице Замбии, с 17 по 20 ноября.

Федотов день. В православной традиции 20 ноября вспоминают мученика Феодота Анкирского, которого в народе называли Федотом. Федотов день также называли Федотом Ледоставом – в народном календаре он следует за Павлом Ледоставом, который приходится на 19 ноября. По наблюдениям крестьян, к этому времени успевали покрыться первым прочным льдом реки и озера. День связывали с переходом на зимний домашний уклад: мужчины проверяли запасы, чинили сани и рыболовные снасти, а женщины садились за прялки и занимались рукоделием. Считалось, что работа, начатая в этот день, будет спориться, а изготовленные вещи прослужат долго.

Празднование в честь иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". Православная церковь чтит этот образ Богородицы 20 ноября. На иконе изображена Дева Мария с младенцем Христом, который обращен к матери и тянется к ее лицу. Перед образом молятся о благополучии детей, материнстве и семейном благополучии. В России прославилась чудотворная Угрешская икона, появившаяся в 1795 году в Николо-Угрешском монастыре под Москвой и ставшая одной из его главных святынь. После революции 1917 года оригинал иконы исчез, сохранились только ее копии.