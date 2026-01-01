В этот день отмечают:

День сыновей;

День психолога в России;

День отогревания в кофейнях;

День словарей и энциклопедий;

День любви к своим веснушкам;

Матрёны зимние (Зимний день).

Праздники 22 ноября 2026 года

День сыновей. Семейный праздник, посвященный укреплению связи между родителями и сыновьями любого возраста. В этот день принято дарить мальчикам и взрослым мужчинам подарки, собираться за общим столом и выражать им поддержку. Хотя дата не имеет статуса официального государственного выходного, в России и многих других странах она стала доброй традицией для теплых семейных поздравлений.

День психолога в России. Официальный профессиональный праздник, учрежденный правительством РФ в 2023 году для признания вклада специалистов в сохранение ментального здоровья общества. Дата выбрана в честь первого Учредительного съезда Российского психологического общества, который прошел 22 ноября 1994 года. В этот день профильные вузы, клиники и центры проводят тематические конференции, лекции и мастер-классы, а клиенты и коллеги поздравляют практикующих психологов.

День отогревания в кофейнях. Неофициальный осенний праздник, созданный для того, чтобы скрасить пасмурные и холодные ноябрьские дни. Главная традиция этой даты – зайти в уютное заведение за чашкой горячего кофе, какао или чая, отдохнуть от городской суеты и пообщаться с близкими. Многие кофейни поддерживают инициативу, предлагая гостям сезонные напитки и создавая в залах атмосферу домашнего тепла.

День словарей и энциклопедий. Культурно-просветительский праздник, приуроченный ко дню рождения выдающегося русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира Даля. Дата напоминает о ценности справочной литературы и помогает популяризировать культуру грамотной речи. В библиотеках, школах и университетах в этот день организуют книжные выставки, викторины и открытые уроки по работе со словарями.

День любви к своим веснушкам. Необычный праздник, призванный поддержать естественную красоту и помочь людям принять особенности своей внешности. Инициатива напоминает о том, что природная индивидуальность не нуждается в маскировке и заслуживает восхищения. В социальных сетях в этот день публикуют фотографии без ретуши, делятся личными историями и поддерживают тех, кто раньше стеснялся своих веснушек.

Матрёны зимние (Зимний день). Дата народного календаря, приуроченная ко дню памяти преподобной Матроны Царьградской, с которой на Руси связывали окончательный приход зимы. С этого дня люди ждали устойчивых морозов, доставали теплую одежду и начинали заваривать целебные травяные чаи для защиты от простуд. По народным приметам, иней на деревьях в этот день предвещал богатый урожай овса, а туман – скорую оттепель.