В этот день отмечают:

День моржа в России;

Всемирный день сросшихся близнецов;

День Государственного флага Таджикистана;

Гуру Нанак Джаянти в Индии;

Лой Кратонг в Таиланде;

День эволюции;

память преподобного Феодора Студита, исповедника;

память великомученика Мины, мучеников Виктора, Стефаниды и Викентия;

Фёдор Студит, или Фёдор Мороз в народном календаре.

Праздники 24 ноября

День моржа в России. Этот экологический праздник учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы и Совета по морским млекопитающим. Морж – один из главных обитателей Арктики и крупнейшее ластоногое Северного полушария. Взрослые самцы могут достигать 4,5 м в длину и весить около двух тонн. Дату выбрали неслучайно: в конце осени моржи покидают побережье Чукотского моря и перемещаются к местам зимовки в Беринговом проливе. Ареалы обитания и границы миграции моржей смещаются из-за изменения в распределении ледового покрова на фоне глобального потепления. Во время миграции животные особенно уязвимы: льда становится меньше, из-за чего им приходится слишком долго оставаться на плаву, а на лежбищах возникает давка.

Всемирный день сросшихся близнецов. Эту дату учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2024 году с целью повысить осведомленность о медицинских, социальных и психологических потребностях людей, родившихся с физическим соединением частей тела. Сросшиеся близнецы – редкий вариант развития однояйцевой беременности. По оценкам ООН, такое происходит не чаще, чем один раз на 50 тыс. родов. Место соединения и общие органы у каждой пары индивидуальны. Близнецы могут быть соединены грудной клеткой, животом, тазом или головой, иногда у них есть общие жизненно важные органы. Операция по их разделению не всегда возможна. ООН призывает содействовать социальной интеграции таких людей, защите их прав и доступу к медицинской помощи.

День Государственного флага Республики Таджикистан. 24 ноября 1992 года Верховный Совет Таджикистана утвердил Государственный флаг независимой республики на XVI сессии в Худжанде. В 2009 году президент Эмомали Рахмон объявил эту дату официальным праздником. Флаг состоит из трех горизонтальных полос: красной, белой и зеленой. В центре белой полосы изображены золотая корона и семь звезд. В стране по случаю праздника проводят торжественные мероприятия, концерты и патриотические акции.

День эволюции. Этот неофициальный праздник отмечается в годовщину выхода книги Чарльза Дарвина "Происхождение видов". Она была опубликована 24 ноября 1859 года. Тираж составил 1250 экземпляров и был распродан в первый же день. Книга изменила представления о развитии живой природы: Дарвин обосновал идею, что виды постепенно изменяются, а естественный отбор помогает организмам с наследственными особенностями, полезными в конкретной среде, оставлять больше потомства. Международная научно-просветительская инициатива посвящена развитию эволюционной биологии и распространению научного представления о происхождении и разнообразии жизни.

Гуру Нанак Джаянти в Индии. Праздник посвящен дню рождения Гуру Нанака (1469–1539) – основателя сикхизма и первого сикхского гуру. Он родился в деревне Талванди, которая сейчас находится на территории Пакистана. Дата празднования определяется по индуистскому лунному календарю и обычно приходится на ноябрь. В 2026 году Гуру Нанак Джаянти отмечают 24 ноября. Сикхизм сочетает строгий монотеизм, социальное равенство, личную духовную практику и идею служения обществу. Численность последователей сикхизма, по разным оценкам, составляет 25–30 млн человек по всему миру, подавляющее большинство из них живет в индийском штате Пенджаб.

Лой Кратонг в Таиланде. Один из самых красивых традиционных праздников страны отмечают в ночь полнолуния 12-го месяца тайского лунного календаря. В 2026 году он приходится на 24 ноября. Название "Лой Кратонг" переводится примерно как "плывущая корзинка": участники запускают по рекам и водоемам небольшие кратонги – лодочки, сделанные из банановых листьев и украшенные цветами, свечами и благовониями. Обряд символизирует благодарность за воду и просьбу о прощении за ее загрязнение. Многие также загадывают желания и надеются оставить вместе с уплывающей лодочкой неудачи и неприятности.

Память преподобного Феодора Студита, исповедника. Православная церковь 24 ноября вспоминает византийского монаха и богослова Феодора Студита. Он родился в Константинополе около 758 года, принял монашество и стал игуменом Студийского монастыря. Феодор выступал против иконоборчества и неоднократно подвергался преследованиям и ссылкам за свои убеждения. Он также известен реформированием монастырской жизни и богословскими трудами. Преподобный умер в 826 году, оставив после себя богословские сочинения, письма и церковные песнопения. Его считают одним из авторов, оказавших большое влияние на православную монастырскую традицию. В церковном календаре Феодора называют исповедником – так именуют святых, которые пострадали за веру, но не приняли мученической смерти.

Память великомученика Мины, мучеников Виктора, Стефаниды и Викентия. В этот день православные верующие также вспоминают христианских мучеников первых веков. Мина Котуанский – святой, которого церковное предание связывает с гонениями начала IV века. Согласно житию, он открыто исповедовал христианство и обличал языческие верования, за что был подвергнут пыткам и казнен около 304 года. Его почитают как великомученика. Виктор и Стефанида связаны общим преданием о мученичестве. Виктор, согласно житию, был римским воином, отказавшимся отречься от христианской веры. Стефанида, увидев его стойкость, открыто заявила о своей вере и также приняла мученическую смерть. Также церковь чтит память мученика Викентия, диакона из испанского города Сарагоса, пострадавшего во время гонений императора Диоклетиана. Священнослужитель был казнен в 304 году.

Фёдор Студит, или Фёдор Мороз в народном календаре. На Руси 24 ноября связывали с наступлением устойчивых холодов. Считалось, что с этого дня начинает набирать силу зима. Люди старались проводить больше времени дома, у печи, готовили горячую пищу и следили за погодой. Если на Фёдора было холодно, ожидали продолжительных морозов, а сырость и оттепель считали предвестниками относительно теплой погоды до начала декабря. По количеству звезд на небе судили о будущем урожае ягод и грибов.