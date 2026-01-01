В этот день отмечают:

День российского военного миротворца;

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;

День гармониста в России;

День рождения Физтеха (МФТИ);

День общей теории относительности;

праздник иконы Божией Матери "Милостивая";

память святителя Иоанна Милостивого;

память преподобного Нила Постника;

Иван Милостивый в народном календаре.

Праздники 25 ноября 2026 года

День российского военного миротворца. Это профессиональный праздник военнослужащих миротворческих сил, участвующих в урегулировании региональных конфликтов и гуманитарных миссиях. Он был учрежден президентским указом в 2016 году. Дата выбрана в память о 25 ноября 1973 года: тогда группа советских военнослужащих впервые официально приняла участие в миротворческой операции на Ближнем Востоке. После распада СССР Россия продолжила участвовать в миротворческих миссиях ООН, а также в операциях на территории СНГ. Российские военнослужащие работали в африканских странах, Приднестровье, Югославии, Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году. Дата связана с трагической историей сестер Мирабаль – доминиканских активисток, выступавших против диктатуры Рафаэля Трухильо. 25 ноября 1960 года их убили по приказу властей. В этот день во многих странах проходят просветительские акции, конференции, выставки, лекции и культурные мероприятия. Здания и общественные пространства подсвечивают оранжевым цветом – символом надежды и будущего, основанного на равноправии и уважении.

День гармониста в России. Неофициальный праздник музыкантов, исполнителей и любителей игры на гармони. Инструмент получил широкое распространение в России в XIX веке и стал частью народной музыкальной традиции. Гармонь, будучи звучным портативным инструментом, заменявшим целый оркестр, прижилась на сельских гуляньях, свадьбах, ярмарках и праздниках. В разных регионах существуют свои разновидности инструмента и исполнительские традиции.

День рождения Физтеха (МФТИ). 25 ноября 1946 года постановлением Совета министров СССР был учрежден физико-технический факультет Московского государственного университета – предшественник Московского физико-технического института. Инициаторами создания факультета выступили советские ученые во главе с академиком Петром Капицей. Они предложили особую систему подготовки специалистов, получившую название "система Физтеха": студентов должны были обучать не только преподаватели университета, но и ведущие ученые непосредственно в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро. В 1951 году на его базе создали МФТИ – один из ведущих технических вузов России. В МФТИ 25 ноября отмечают как День рождения Физтеха.

День общей теории относительности. Неофициальная научно-популярная дата, связанная с историей физики. 25 ноября 1915 года Альберт Эйнштейн представил Прусской академии наук окончательную форму уравнений гравитационного поля, завершив разработку общей теории относительности. Она изменила представления ученых о пространстве, времени и гравитации: согласно теории, массивные тела искривляют пространство-время, а гравитация связана с этой геометрией.

Праздник иконы Божией Матери "Милостивая" (Киккская). Православная церковь почитает один из известных богородичных образов, который находится в монастыре Киккос на Кипре. Согласно церковному преданию, икону написал евангелист Лука. Верующие обращаются к Богородице с молитвами о помощи, исцелении и защите от бед. Празднование в честь иконы совершается 25 ноября по новому стилю.

Память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Иоанн жил в VI–VII веках и занимал Александрийскую патриаршую кафедру с 610 года. Он прославился благотворительностью и помощью бедным, вдовам и сиротам. Святитель распорядился организовать раздачу продовольствия нуждающимся и поддерживал людей, пострадавших от войн и стихийных бедствий. За милосердие и заботу о ближних его прозвали Милостивым. Умер около 620 года.

Память преподобного Нила Постника. Христианский подвижник V века, один из учеников Иоанна Златоуста. Вместе с семьей он оставил светскую жизнь и поселился в монастыре на Синайском полуострове. Нил посвятил себя молитве и аскетической практике, написал ряд богословских сочинений о духовной жизни, молитве и борьбе со страстями. Его труды оказали влияние на развитие христианской монашеской традиции.

Иван Милостивый. В народном календаре 25 ноября связывали с памятью Иоанна Милостивого. На Руси к этому времени обычно завершался период свадеб: заключать браки снова начинали после зимы, на Масленицу или Красную горку. Поэтому девушки и юноши, не успевшие сыграть свадьбу осенью, ждали следующего подходящего сезона. Считалось, что снег или дождь в этот день предвещают продолжительные оттепели до православного праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы, который отмечают 4 декабря.