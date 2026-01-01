В этот день отмечают:

Всемирный день оливкового дерева;

Всемирный день устойчивого транспорта;

Всемирный день информации;

Международный день сапожника;

День Конституции Республики Абхазия;

День Конституции Индии;

День благодарения в США;

память святителя Иоанна Златоуста;

Златоуст в народном календаре.

Праздники 26 ноября 2026 года

Всемирный день оливкового дерева. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 2019 году. Оливковые деревья – характерная часть средиземноморского пейзажа. Праздник посвящен не только самому растению, но и сохранению традиционных сельскохозяйственных ландшафтов, биоразнообразия и культурного наследия регионов, где выращивают оливки. Оливки выращивают по всему миру – от Ирана и Кавказа до Китая, Австралии и Америки. Деревья хорошо переносят засуху и могут жить столетиями. Из их плодов получают оливковое масло, а сами оливки после специальной обработки подают как закуску, добавляют в салаты, соусы и горячие блюда. Перед употреблением их вымачивают, ферментируют или засаливают. Оливковое масло было основой древней экономики, его перевозили и продавали по всему античному миру. Ветвь оливкового дерева с давних времен считается символом мира, мудрости и согласия.

Всемирный день устойчивого транспорта. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в мае 2023 года. Дата призвана привлечь внимание к развитию безопасных, доступных и экологичных транспортных систем. Устойчивый транспорт предполагает снижение вредных выбросов, рациональное использование ресурсов и развитие инфраструктуры, которая связывает города и регионы. Под устойчивым транспортом понимают не только электромобили, но и в целом системы передвижения, которые должны быть безопасными, доступными по цене, удобными для разных групп населения и менее вредными для окружающей среды. В эту категорию входят железные дороги, общественный транспорт, велосипеды, пешеходная инфраструктура, водные перевозки и логистические системы, позволяющие сочетать разные виды транспорта. В 2026 году праздник проходит в первый год Десятилетия устойчивого транспорта ООН.

Всемирный день информации. Отмечается с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации. Дата посвящена значению информации в жизни общества, развитию информационных технологий и распространению знаний. Особое внимание уделяется не только доступу к данным, но и умению оценивать их достоверность, отличать факты от недостоверных сообщений и ориентироваться в больших информационных потоках. На заре развития интернета, ставшего доступным широкой публике в 1991 году, тема даты затрагивала роль информации в науке, образовании, экономике и общественной жизни. В XXI веке повестку неизбежно пополнили цифровая безопасность, большие данные и искусственный интеллект.

Международный день сапожника. Неофициальный профессиональный праздник мастеров по изготовлению и ремонту обуви. Он посвящен работе сапожников, обувщиков, реставраторов и специалистов, которые занимаются индивидуальным пошивом и восстановлением обуви. Ремесло имеет многовековую историю: до распространения массового фабричного производства обувь преимущественно шили вручную, подгоняя ее по ноге заказчика. Среди древнейших известных образцов обуви – плетеные сандалии из полыни, найденные в пещере Форт-Рок в американском штате Орегон. Радиоуглеродный анализ показал, что им около 10 тыс. лет.

День Конституции Республики Абхазия. Государственный праздник отмечают ежегодно 26 ноября. В этот день в 1994 году Верховный Совет Абхазии принял Конституцию республики. Документ закрепил основы государственного устройства, разделение законодательной, исполнительной и судебной власти, а также права и свободы граждан Абхазии. В советский период Абхазия сначала получила статус социалистической республики, а в 1931 году стала автономной республикой в составе Грузинской ССР. После распада СССР в 1992–1993 годах в результате вооруженного конфликта Абхазия добилась фактического отделения от Грузии. Россия признала независимость Абхазии в августе 2008 года. Среди известных символов республики – озеро Рица, горные пейзажи Кавказа, субтропическая растительность, мандарины, чай и виноградарство. Сухумский ботанический сад, основанный в 1838 году, считается одним из старейших на Кавказе.

День Конституции Индии. Национальный памятный день, также известный как Самвидхан Дивас. Индия – одна из древнейших цивилизационных областей мира. На протяжении веков на ее территории существовали крупные империи и княжества. С XVI века европейские торговые державы постепенно усиливали свое присутствие в Индии. Ключевую роль в подчинении региона сыграла Британская Ост-Индская компания. В 1858 году Индия перешла под прямое управление британской короны. После многолетней борьбы за независимость, одним из лидеров которой был Махатма Ганди, в августе 1947 года страна освободилась от британского правления и была разделена на Индию и Пакистан. 26 ноября 1949 года Учредительное собрание Индии приняло Конституцию страны. Официально День Конституции отмечают с 2015 года.

День благодарения в США. Один из главных семейных праздников страны отмечают в четвертый четверг ноября, который в 2026 году приходится на 26 ноября. В этот день семьи традиционно собираются за столом, где главными угощениями становятся запеченная индейка и тыквенный пирог. Историю праздника традиционно связывают с трехдневным осенним праздником урожая, который английские переселенцы и представители народа вампаноаг устроили в 1621 году в Плимуте. Дата праздника неоднократно менялась. В этом году она совпадает с первым национальным Днем благодарения: в 1789 году на 26 ноября ее назначил первый президент США Джордж Вашингтон. В 1863 году, во время Гражданской войны, Авраам Линкольн провозгласил общенациональный День благодарения в последний четверг ноября. Он рассчитывал, что праздник поможет сплотить людей в расколотой войной стране. Окончательно дату утвердили в 1941-м.

Память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Православная церковь вспоминает одного из трех Вселенских святителей и выдающегося христианского проповедника. Иоанн Златоуст жил приблизительно в 347–407 годах. Он родился в Антиохии и получил блестящее образование, изучал философию и риторику. За исключительное красноречие его прозвали Златоустом. Он был архиепископом Константинополя и известен многочисленными проповедями, богословскими трудами и нравственными наставлениями. С именем Иоанна Златоуста связывают чин Божественной литургии, который широко используется в православной традиции.

Златоуст. В народном календаре 26 ноября связывали с памятью Иоанна Златоуста. На Руси считалось, что к этому времени зима окончательно вступает в свои права: начинаются устойчивые морозы, усиливаются ветры и метели. Полевые работы к этому времени были полностью завершены. С датой связывали начало пельменной поры. Семьи собирались вместе, готовили фарш из мяса, рыбы или грибов, лепили пельмени и выносили их на холод, чтобы заморозить и хранить для зимних обедов.