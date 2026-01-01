Праздники 28 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

День военного медика в России;

День мечты;

День галстука-бабочки;

День рождения Андрея Платонова.

Праздники и памятные даты 28 августа 2026 года

Успение Пресвятой Богородицы. Некоторые православные церкви (в том числе РПЦ) отмечают Успение 28 августа, другие – 15-го. Также 15-го отмечают католики. В православии Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 важнейших праздников после Пасхи (двунадесятых).

Протестанты в большинстве своем этот праздник не признают или считают сравнительно малозначимым. Их главное возражение – рассказа о времени, обстоятельствах смерти Девы Марии в канонических текстах нет, все сведения об этом содержатся в разного рода апокрифах. Например, это "Сказание об Успении Богородицы" псевдо-Иоанна, написанное где-то на рубеже V и VI веков. Апокрифов много, и их рассказы довольно сильно отличаются.

Однако не будем погружаться в богословие.

Вот одно из изложений, которое можно считать официальным:

"В день Успения Богородицы чудесным образом в Иерусалиме оказались собранными для прощания с Нею почти все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам с миссией проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл апостол Павел. Отсутствовал только апостол Фома.

Вдруг воссиял свет несказанный, помрачивший светильники; кровля горницы открылась, и сошел Сам Христос со множеством ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее память. Она также молила Сына Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, от воздушных мытарств. Затем Богоматерь радостно предала Свою душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение".

С полной его версией можно познакомиться на сайте Московского патриархата РПЦ.

Через три дня после кончины Богоматери ее тело было "восхищено на небо" (католики называют это вознесением, чему посвящен отдельный догмат).

Вечером 27 августа в церквях начнется всенощное бдение. Утром 28 августа – Божественная литургия. 28–29 августа во многих храмах совершается Чин погребения Божией Матери.

День военного медика в России. Официально такого праздника как будто нет, однако о нем упоминают во многих интернет-изданиях и на веб-страницах множества организаций, в том числе настолько серьезных, как НМХЦ имени Пирогова или НМИЦ имени Вишневского.

Утверждается, что появился он в 1980 году в Советском Союзе – но, кажется, при этом имеется в виду учрежденный в том году День медицинского работника.

С датой 28 августа тоже диковинная ситуация. Известно, что 16 августа Александр I утвердил Положение о медицинской экспедиции Военного министерства. Это был первый в истории России центральный орган управления всей армейской медициной. Действительно, если бы 16 августа было датой по старому стилю, это бы соответствовало 28-му. Но 16 августа – это именно дата нового стиля.

В общем, не будем углубляться – чем дальше, тем страньше и страньше. Если День военного медика действительно представляет собой немногим более чем интернет-галлюцинацию, это печально. Вне всякого сомнения, такие люди заслуживают своего дня (и куда больше, чем просто дня).

Факт в том, что военные врачи – это очень важные люди, которые спасли множество жизней, в том числе и рискуя собственной. Среди знаменитых отечественных врачей, которые работали в боевых условиях, – Николай Пирогов, Николай Склифосовский, Николай Бурденко.

Как отметить этот день? Хотя бы вспомнить о работе военных медиков, почитать о них. Это может многому научить и заставить многое понять.

День мечты. Не путать со Всемирным днем мечты 25 сентября, который предложила отмечать в 2012 году общественная деятельница Озиома Эгвуонву. Изучение написанного в Сети по поводу этого дня позволяет предположить, что его, в общем-то, нет. 28 августа – это годовщина известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта", которая иногда "превращается" в День мечты.

Но, учитывая странный характер множества праздников в календаре, почему бы не отпраздновать и такой день?

28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес самую знаменитую из своих речей, за которой закрепилось название "У меня есть мечта". Он выступал на ступенях Мемориала Линкольну во время Марша за рабочие места и свободу. Речь в ней идет о преодолении расизма в американском обществе.

Вот один из пассажей оттуда: "У меня есть мечта, что однажды там, в Алабаме, с ее злобными расистами, с ее губернатором, цедящим такие слова, как «вмешательство» и «аннулирование», – однажды в Алабаме маленькие чернокожие мальчики и девочки смогут взяться за руки с маленькими белыми мальчиками и девочками как с сестрами и братьями".

Сложно сказать, насколько мощным был эффект этой речи в момент ее произнесения (в конце концов, Кинг выступал перед колоссальной толпой, почти наверняка немалая ее часть попросту его не слышала), однако совершенно точно, что очень быстро она приобрела статус, сравнимый разве что с Геттисбергской речью Линкольна.

Эту речь и сегодня продолжают цитировать, обсуждать и даже поклоняться ей. Американский философ Марта Нуссбаум, например, приводит ее в пример при обсуждении своего проекта гражданской религии.

Через пять лет, в 1968 году, Мартин Лютер Кинг был убит в Мемфисе, однако его дело во многом победило.

День галстука-бабочки. Появился в США. Как это часто бывает с подобными неформальными датами, имя конкретного автора стерлось, но, по-видимому, довольно активно о нем начали говорить на просторах интернета и в модных блогах где-то с 2007 года.

Галстук-бабочка в нашем мире смотрится немного странно (даже не немного). Как что-то диковинное, нарочитое. Приписываемая таким галстукам особенная стильность, элегантность, кажется, обитает более или менее лишь в глазах новых Браммеллов.

Кажется, чаще всего сейчас галстуки-бабочки носят ученые, архитекторы, врачи. Рассматривают ли они этот забавный аксессуар средством самовыражения или пытаются тем самым обозначить символический разрыв с серьезностью своих профессий?

Надо сказать, что современные дизайнеры вышли далеко за пределы шелка (и здравого смысла). Сегодня на модных показах и выставках можно встретить галстуки-бабочки, вырезанные из натурального дерева, сделанные из легкого авиационного алюминия, гибкого пластика, виниловых пластинок и даже собранные из деталей конструктора LEGO.

Как можно отметить этот день? Повязать бабочку вместо обычного галстука, сделать селфи с ней и выложить его в соцсетях, обрядить кошку или собаку (такие фотосессии неизменно пользуются популярностью).

День рождения Андрея Платонова. Андрей Платонович Климентов, который стал Платоновым, родился 16 (28) августа 1899 года. Сам писатель нередко называл днем своего рождения 1 сентября, но, кажется, верна именно дата 28 августа.

Платонов – автор романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Река Потудань".

Ему было непросто. С критикой творчества Платонова выступали все кому не лень – вплоть до вождя народов. Повесть "Впрок" Сталин назвал "рассказом агента наших врагов, написанным с целью развенчания колхозного движения", и потребовал наказать как автора, так и "головотяпов", повесть напечатавших. Тридцатые годы писателю все же удалось пережить – в отличие от множества других "врагов".

В военную годину был военкором, написал ряд военных рассказов. После войны им снова многие оказались недовольны, но, к счастью, и защитников у писателя стало существенно больше. Умер 5 января 1951 года от туберкулеза. Его официальный некролог в "Литгазете" подписал весь цвет советской литературы тех лет от Фадеева до Пастернака, от Шолохова до Эренбурга, от Твардовского до Гроссмана.

Стиль Платонова очень необычен, возможно, даже уникален. Описывать его не стоит – лучше уж почитать. Он настолько ярко отражает специфическую советскую действительность, что это причиняет почти осязаемую физическую боль.

Немало сказано о философии автора, но не все из сказанного кажется весомым.