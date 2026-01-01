Торжественная церемония награждения лауреатов премии «МедиаКульт 2026» прошла в субботу, 21 ноября 2026 года, в Москве.

Первую версию интеллектуальной мультиагентной системы управления редакционными процессами «Профиль.Фортинг» внедрили в 2024 году. Она позволяет отслеживать и агрегировать новостные потоки, распределять задания между редакторами и ИИ-агентами, готовить качественные уникальные публикации с информацией из доверенных источников. Сейчас идет разработка и внедрение второй версии.

«Профиль.Фортинг» построен на агентной ИИ-архитектуре с единой базой знаний редакции (RAG). В него интегрированы редакционные стандарты и правила подготовки публикаций «Профиль.ру». Система обеспечивает бесшовное взаимодействие редакторов и ИИ на всех этапах подготовки и выпуска новостей.

Внедрение «Профиль.Фортинг» позволило сократить среднее время подготовки новостной публикации с 20 до 10 минут. Одновременно с этим были стандартизированы редакционные правила, упростился факт-чекинг и юридическая проверка выпускаемых текстов.

«Искусственный интеллект – это один из инструментов современного журналиста. Опыт внедрения его в «Профиле» ещё раз доказывает, что главное в использовании ИИ – знания и навыки того, кто его использует. Наш опыт показал, что искусственный интеллект облегчает жизнь редактора. Но он не заменяет компетенции, навыки и любовь к своей профессии. Только помогает раскрыть и реализовать их», – подчеркнул главный редактор «Профиля» Александр Белоновский.

Деловой журнал «Профиль» выходит с 1996 года. Издание пять раз завоевывало премию «Лучшие социальные проекты России», трижды становилось лауреатом премий «Права потребителей и качество обслуживания» и «Время инноваций».