В ряде СМИ сообщается о случаях заболевания, которое называют "валящим с ног вирусом", пояснили журналистам в Роспотребнадзоре в субботу, 21 ноября 2026 года, пишет "Интерфакс". Люди жалуются на заболеваемость детей и перечисляют среди симптомов высокую температуру, сильную головную боль, боль в горле, кашель и выраженную слабость. Некоторые сообщают, что температура у заболевших достигает 39–40°C и держится несколько дней.

По официальной статистике, Алма-Ате с 1 по 20 ноября было зафиксировано более 14,1 тыс. обращений в приемное отделение детской инфекционной больницы за медицинской помощью по поводу респираторных симптомов. Порядка 2,8 тыс. детей были госпитализированы, сообщало городское управление общественного здравоохранения.

При этом в Алма-Атинской области к 17 ноября с начала эпидемического сезона в медорганизации обратились 14,3 тыс. человек с симптомами ОРВИ. 50% заболевших – дети до 14 лет. Заболеваемость ОРВИ была на 48,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

"В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алма-Аты подчеркивают, что рост числа обращений обусловлен ежегодным сезонным подъемом заболеваемости, а также обращением родителей непосредственно в приемные отделения больниц, минуя амбулаторную медицинскую помощь", – сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что наиболее эффективным способом защиты от тяжелого течения гриппа и серьезных осложнений является вакцинация.

10 ноября сообщалось, что в России вакцинировались против гриппа 40,4 млн человек. Регионам было поручено ускорить темпы иммунизации и усилить контроль за лабораторным обследованием пациентов с симптомами ОРВИ на грипп и COVID-19. В текущем сезоне в России сменили все три штамма гриппа в вакцинах – это происходит относительно редко.