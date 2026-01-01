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Рекордный пассажиропоток сохраняется в Верхнем Ларсе

За одни лишь сутки пропускной пункт миновали более 20 тыс. человек, сообщали накануне вечером в Федеральной таможенной службе России. 15 и 16 августа через пункт пропуска в Верхнем Ларсе проходило более 19 тыс. человек в сутки. Эти показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, констатируют в ФТС.

Новые очереди в Верхнем Ларсе?

Верхний Ларс (архивное фото)

©avsinn / Shutterstock/Fotodom

"Высокая интенсивность туристического потока сопровождается рекордным количеством легкового транспорта", – добавляют в службе.

Таможенниками и пограничниками принимаются все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного пропуска. Смены усилены, задействовано больше сотрудников.

"В связи с высокой загруженностью просим граждан учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в Грузию и обратно, а также строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте готовы к увеличению времени в пути", – призывают в ФТС.

КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутным переходом, по которому можно попасть из России в Грузию легально. Также до республики из России можно доехать, сделав большой крюк через Азербайджан.

Инфраструктура объекта включает 39 полос для движения транспорта. Фактическая пропускная способность пункта составляет в среднем около 1000–1200 грузовых автомобилей в сутки, а в пиковые периоды через него проходит до 2500–4000 транспортных средств всех типов.

На переходе "Верхний Ларс" уже не раз образовывались пробки. Возможно, наиболее резонансными оказались события сентября – октября 2022 года. В этих условиях там в том числе появились мобильные военкоматы. Однако проблемы подчас возникают и из-за естественных причин. Например, в феврале 2026 года сформировалась очередь из примерно 2000 грузовых автомобилей из-за сильного снегопада.

Совсем недавно, 13 августа, в МВД Грузии сообщали о приостановке работы пункта пропуска ввиду угрозы схода селя.

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Метки: граница Грузия Северная Осетия
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