Единственный пункт пропуска на границе России и Грузии закрыли из-за угрозы схода селя

Ведомство пояснило, что решение принято после того, как системы мониторинга зафиксировали опасный подъем уровня воды в ущелье Девдораки. Движение через погранпереход в обе стороны ограничено из-за угрозы схода селя.

"В соответствии с протоколом произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний", – говорится в сообщении МВД.

О возобновлении работы пункта пропуска министерство пообещало сообщить дополнительно.

Особенности КПП Верхний Ларс

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс – это пограничный переход, расположенный в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге. На противоположной стороне границы в Грузии находится зеркальный КПП Казбеги в Дарьяльском ущелье.

Инфраструктура объекта включает 39 полос для движения транспорта. Фактическая пропускная способность пункта составляет в среднем около 1000–1200 грузовых автомобилей в сутки, а в пиковые периоды через него проходит до 2500–4000 транспортных средств всех типов.

Значение этого объекта для Российской Федерации определяется несколькими ключевыми факторами: