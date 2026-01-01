Единственный пункт пропуска на границе России и Грузии закрыли из-за угрозы схода селя

Ведомство пояснило, что решение принято после того, как системы мониторинга зафиксировали опасный подъем уровня воды в ущелье Девдораки. Движение через погранпереход в обе стороны ограничено из-за угрозы схода селя.
"В соответствии с протоколом произошла эвакуация граждан, находящихся в тот момент на контрольно-пропускном пункте, работающих там сотрудников патрульной полиции, погранполиции и представителей частных компаний", – говорится в сообщении МВД.
О возобновлении работы пункта пропуска министерство пообещало сообщить дополнительно.
Особенности КПП Верхний Ларс
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс – это пограничный переход, расположенный в Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге. На противоположной стороне границы в Грузии находится зеркальный КПП Казбеги в Дарьяльском ущелье.
Инфраструктура объекта включает 39 полос для движения транспорта. Фактическая пропускная способность пункта составляет в среднем около 1000–1200 грузовых автомобилей в сутки, а в пиковые периоды через него проходит до 2500–4000 транспортных средств всех типов.
Значение этого объекта для Российской Федерации определяется несколькими ключевыми факторами:
- Единственный прямой сухопутный маршрут в Грузию. Это единственный официально и легально действующий автодорожный переезд между Россией и Грузией. Проезд в Грузию через территории Абхазии и Южной Осетии запрещен грузинским законодательством, а другие сухопутные альтернативы на Кавказе для прямого сообщения отсутствуют.
- Критический транзитный коридор для Армении. Для обычных граждан, туристов и пассажирских перевозок Верхний Ларс по-прежнему остается безальтернативным сухопутным коридором из РФ в Армению. Сухопутные границы между Арменией и Азербайджаном открыты только для грузового транзита, а для поездок людей они все еще закрыты.
- Опора коридора Север – Юг. КПП является важной точкой международного мультимодального транспортного коридора. Через него завязана сухопутная доставка грузов из центральной части России на Южный Кавказ, в Турцию, Иран и страны Персидского залива.
- Высокая уязвимость маршрута. Дорога проходит через глубокое горное ущелье и является тупиковой. Из-за сложных метеоусловий, лавинной опасности зимой и угрозы схода селей летом трассу регулярно перекрывают. Любая непредвиденная остановка работы КПП Верхний Ларс мгновенно парализует пассажирские потоки на Кавказе и приводит к многокилометровым очередям.