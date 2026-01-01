При пятидневном режиме у учеников остается больше времени для отдыха, что способствует профилактике переутомления, говорится в документе. Если организовать обучение по пятидневной неделе невозможно без нарушения гигиенических нормативов площади на одно рабочее место и суммарной образовательной нагрузке, включая учебную и внеучебную деятельность, рекомендуется шестидневная учебная неделя. В качестве примеров таких ситуаций в рекомендациях названы углубленное изучение предметов и организация внеурочной деятельности.

Отдельно документ касается сменности. Если число учеников в одну смену соответствует проектной вместимости зданий, для всех рекомендуется обучение в первую смену. Если не соответствует, допускается работа в две смены, обучение в три смены не проводится. Во вторую смену не допускается обучение 1-х, 5-х, 9–11-х классов и классов для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительно не рекомендуется переводить во вторую смену выпускные классы начальной школы (4-й класс, а при трехлетнем начальном образовании – 3-й) и классы с углубленным изучением предметов.

В течение учебного года рекомендуется организовывать не менее трех каникул продолжительностью не менее семи дней. Для профилактики переутомления график стоит строить на равномерном чередовании учебы и отдыха: например, пять-шесть недель занятий сменяются неделей каникул. Учебный год в 1-м классе составляет 33 учебные недели, во 2–11-х классах – 34 недели. Суммарная продолжительность каникул – 19 недель для первых классов и 18 недель для 2–11-х классов.

При оценке режима учебного дня рекомендуется учитывать время начала и окончания занятий, наличие и продолжительность перемен, перерывов для приема пищи, перерыва между последним уроком и началом внеурочных занятий, а также динамическую паузу для учеников 1-х классов.

Методические рекомендации не устанавливают обязательных требований: они описывают, как школам и проверяющим оценивать соблюдение уже действующих санитарных правил.