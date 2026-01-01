Россиян попросили не приносить кур в МФЦ

Об этом сообщили в Россельхознадзоре. С 1 сентября обязательный учет распространяется на хозяйства, где содержится более 10 голов домашней птицы или кроликов. При этом птицу разрешается регистрировать не поштучно, а группой: ей присваивается единый идентификационный номер, а информация заносится в государственную систему "Хорриот".

Для хозяйств, в которых содержится 10 и менее птиц или кроликов, обязательный учет вводится позднее – срок установлен до 1 сентября 2029 года.

Постановка на учет важна прежде всего для тех, кто планирует продавать животных или полученную от них продукцию. На неучтенную птицу и продукты ее содержания ветеринарные сопроводительные документы выдаваться не будут. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 500 до 1 тыс. рублей.

Новые правила касаются не только птицы и кроликов. Очередной этап обязательного учета животных также распространяется на верблюдов и оленей, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

Ранее в социальных сетях появились ролики, на которых владельцы хозяйств приносили кур и петухов в многофункциональные центры. Поводом стали сообщения о новых требованиях Россельхознадзора, которые пользователи интерпретировали как необходимость лично доставлять птицу для регистрации.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин тем временем призвал правительство пересмотреть действующие правила или отказаться от части требований. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от владельцев личных подсобных хозяйств, которые считают новые нормы избыточными. Володин отметил, что требования не должны создавать дополнительные сложности для граждан под предлогом обеспечения санитарного благополучия.