О появлении подозрительных находок сообщила администрация Белгорода 23 ноября 2026 года. По информации мэрии, существует высокая вероятность, что на поверхности купюр находятся опасные химические вещества. Контакт с ними может привести к тяжелому отравлению или химическим ожогам.

Власти подчеркнули, что потенциальную угрозу представляют не только банкноты. Жителей попросили не прикасаться к оставленным на улице кошелькам, банковским картам, пакетам, коробкам, игрушкам, бутылкам, телефонам, пауэрбанкам и конфетам. Даже обычная на вид вещь может оказаться опасной, если ее оставили намеренно.

Предупреждение в Белгороде появилось на следующий день после аналогичного происшествия в Макеевке Донецкой Народной Республики. Там мужчина поднял с земли несколько пятитысячных купюр, лежавших возле остановки общественного транспорта, после чего почувствовал себя плохо.

Пострадавшего госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Медики оказали ему необходимую помощь, и его состояние удалось стабилизировать. Позднее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что специалисты обнаружили на банкнотах следы опасных химических веществ. Какие именно соединения использовали, не уточнялось.

После происшествия жителей ДНР также призвали не поднимать с земли подозрительные деньги и другие предметы. По словам Кулемзина, потенциально опасными могут оказаться оставленные на улице мобильные телефоны и мелкая бытовая техника.

Что делать, если на улице нашли подозрительный предмет

В случае обнаружения бесхозной вещи не следует брать ее в руки, передвигать или пытаться проверить содержимое. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112, указав ее местоположение.

Если после контакта с подозрительным предметом появились слабость, тошнота, рвота или головная боль, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Жителям также рекомендуют объяснить детям, почему нельзя подбирать с земли деньги, игрушки и другие незнакомые предметы.