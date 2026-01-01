Пик звездопада придется на ночь с 13 на 14 декабря. Максимальную активность ожидают 14 декабря около 16:00 мск, рассказал РИА Новости руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

"Это один из самых надежных и впечатляющих потоков: его частицы движутся сравнительно медленно и часто вспыхивают разными цветами: зеленым, желтым, голубым", – отметил астроном.

По его словам, при благоприятных условиях можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Специальные приборы для наблюдений не понадобятся: достаточно выбрать место с открытым обзором неба и минимальной засветкой.

Почему Геминиды считаются одним из самых ярких звездопадов

Геминиды относятся к самым интенсивным ежегодным метеорным потокам. Они активны в декабре, а их максимум обычно приходится на середину месяца. В 2026 году период активности охватывает примерно 4–17 декабря, а наиболее подходящими для наблюдений станут ночи около 13 и 14 декабря.

Особенность Геминид – сравнительно небольшая скорость движения метеорных частиц. Они входят в атмосферу Земли примерно со скоростью 35 км/с. Для сравнения, частицы Персеид в августе движутся значительно быстрее, около 59 км/с.

Метеоры Геминид нередко бывают яркими и приобретают разные оттенки – от желтого до зеленоватого и голубого. Иногда поток дает особенно заметные вспышки, которые называют болидами.

Большинство известных метеорных потоков связано с кометами, однако Геминиды оставляет за собой астероид 3200 Фаэтон. Земля ежегодно проходит через облако пыли и обломков, оставленных этим небесным телом. Когда частицы попадают в атмосферу, они сгорают и становятся видны с поверхности планеты как светящиеся полосы.

По данным Международной метеорной организации, Геминиды считаются одним из самых сильных ежегодных потоков. При идеальных условиях их расчетная активность может достигать 150 метеоров в час. Однако это теоретический показатель: в реальности наблюдатели обычно видят меньше вспышек из-за особенностей местности, облачности, городской засветки и положения радианта над горизонтом.

Где и как лучше наблюдать Геминиды

Радиант Геминид – область небесной сферы, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры, – находится в созвездии Близнецов. Наиболее высоко радиант располагается примерно около двух часов ночи по местному времени.

При этом смотреть строго на созвездие Близнецов необязательно. Метеоры появляются в разных участках неба, поэтому лучше выбрать широкий обзор и направить взгляд немного в сторону от радианта. Так проще заметить длинные и яркие следы.

Если ночь на 14 декабря окажется облачной, можно попробовать понаблюдать за звездопадом и в следующую ночь. Активность Геминид не ограничивается одной минутой или даже одним часом, хотя максимальное количество метеоров ожидается вблизи пика.