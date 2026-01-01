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Росстат объявил о возобновлении работы своего официального сайта после хакерской атаки

Работы по полному восстановлению функционала продолжаются в круглосуточном режиме, сообщают в Росстате 5 ноября 2026 года, в четверг.

Работа официального сайта Росстата восстановлена

Логотип Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

©T. Schneider/Shutterstock/Fotodom

Для обеспечения безопасности данных отдельные сегменты инфраструктуры остаются изолированными, поэтому "некоторые функции сайта и ИТ-инфраструктуры могут быть временно недоступны".

Росстат продлевает срок предоставления первичных статистических данных до 13 ноября 2026 года. Возможны переносы публикаций.

Обновленный план срочных публикаций будет размещаться в разделе "Анонсы" на сайте Росстата, информацию о доступных каналах сдачи отчетности можно найти в разделе "Респонденты".

"Росстат благодарит пользователей и респондентов за терпение и понимание. Мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки вернуться к штатному режиму работы", – указывают в службе.

В настоящее время опубликованные на сайте Росстата материалы заканчиваются 13 марта – сводками "Об оценке индекса потребительских цен с 3 по 10 марта 2026 года", "О потребительских ценах на нефтепродукты с 3 по 10 марта 2026 года".

1 ноября в Росстате информировали о кибератаках, которые продолжались с 29 октября. Как указывалось тогда, инфраструктура сработала штатно: "Мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование". Подчеркивалось, что "утечки охраняемой законом информации не выявлено".

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Метки: кибератака Росстат хакеры
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