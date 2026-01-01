Обычные "Сапсаны" модификации ЭВС1 работают только на постоянном токе. Это технически привязывает их к железнодорожным линиям с постоянным током. Для работы на многих других направлениях им требуется оборудование для переменного тока.

Испытания, проведенные на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, подтвердили возможность такого переоснащения "Сапсанов", сообщили в РЖД в среду, 18 ноября 2026 года. Чтобы обеспечить работу состава на переменном токе, специалисты "ВСМ-Сервис" установили на одной из двух тяговых секций тяговый трансформатор, главный выключатель, токоприемник переменного тока, крышевое высоковольтное оборудование и определители рода тока. Дополнительно секцию дооснастили тяговыми преобразователями, проложили силовые кабели, заменили тележки вагона с тяговым трансформатором и смонтировали ряд других узлов.

После запуска высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург в 2028 году РЖД рассчитывают перенаправить часть "Сапсанов" на другие маршруты, продлив срок их эксплуатации. Среди рассматриваемых вариантов – маршруты из столицы в Нижний Новгород, Белгород и Смоленск.

Два стандарта электрификации железных дорог

Электрифицированные железные дороги России используют два стандарта:

постоянный ток – 3 кВ. Используется, например, на существующей линии Москва – Санкт-Петербург, которую обслуживают в том числе "Сапсаны".

переменный ток – 25 кВ, 50 Гц. Используется на многих других магистралях, в том числе на направлении Москва – Нижний Новгород.

Переменный ток высокого напряжения позволяет передавать большую мощность при меньшем токе, снижая потери энергии и требования к сечению проводов. Постоянный ток исторически получил широкое распространение на ряде российских железных дорог, особенно на направлениях, электрифицированных раньше. Электропоезд должен быть оборудован под тот ток, который подается в контактную сеть над рельсами.

"Сапсаны" используют в России больше 15 лет

"Сапсан" – российский высокоскоростной электропоезд семейства Velaro, разработанный немецкой компанией Siemens. Поезда начали курсировать в России в декабре 2009 года, первоначально на маршруте Москва – Санкт-Петербург. Они рассчитаны на эксплуатацию на железных дорогах с шириной колеи 1520 мм и способны развивать скорость до 250 км/ч.

В России эксплуатируются две модификации поездов: ЭВС1, рассчитанная на постоянный ток напряжением 3 кВ, и ЭВС2, способная работать как на постоянном, так и на переменном токе напряжением 25 кВ. Составы включают 10 вагонов.