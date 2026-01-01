Готовую шарлотку не стоит сразу доставать из формы. Если дать ей постоять около 20 минут, мякиш немного уплотнится, и выпечку будет проще нарезать на аккуратные кусочки, пишет "Петербург 2".

Для приготовления шарлотки подготовьте:

яблоки – 250 г;

кефир жирностью 3,2% – 150 мл;

яйца – 2 шт.;

пшеничную муку – 200 г;

сахар – 100 г в тесто и еще 20 г для посыпки;

растительное масло – 40 мл;

сливочное масло – 100 г;

мед – 2 ст. л.;

изюм – по рецепту;

корицу и разрыхлитель – по вкусу и рецептуре.

Сначала займитесь фруктами. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кусочками. Если плоды твердые, лучше сделать кусочки помельче, чтобы они успели пропечься вместе с тестом.

Изюм залейте кипятком на несколько минут, затем слейте воду и откиньте сухофрукты на сито. Сливочное масло растопите и оставьте немного остыть.

Яйца соедините с сахаром и разотрите до однородной массы. Добавьте мед, затем постепенно вмешайте муку. Влейте кефир и растительное масло, положите корицу, разрыхлитель и подготовленный изюм.

В последнюю очередь добавьте растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте массу лопаткой, чтобы в ней не осталось сухой муки. Особое внимание уделите дну и стенкам миски: там часто скапливаются непромешанные ингредиенты.

Яблоки вмешайте в готовое тесто последними. Достаточно нескольких движений лопаткой, чтобы кусочки распределились по всей массе.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и переложите в нее тесто. Разровняйте поверхность, а затем равномерно распределите сверху 20 г сахара. В оригинальном рецепте используется тростниковый сахар, но его можно заменить обычным. Небольшое количество сахара также можно насыпать на смазанное маслом дно формы.

Выпекайте пирог примерно 45 минут при температуре 180–200 градусов. Лучше начать с 180 градусов и ближе к концу проверить готовность деревянной шпажкой. Если после прокалывания середины на ней остается жидкое тесто, шарлотку нужно подержать в духовке еще несколько минут. Небольшое количество влажных крошек – допустимый результат.

После выпечки оставьте пирог в форме примерно на 20 минут. За это время мякиш станет плотнее, и шарлотку будет легче разрезать, не повредив ее структуру.

В этом рецепте яблоки равномерно распределяются внутри нежного теста на кефире, а мед и корица придают выпечке аромат. Изюм добавляет сладости, а сахарная посыпка помогает получить тонкую хрустящую корочку. Такую шарлотку можно подавать к чаю теплой или полностью остывшей.