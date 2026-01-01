Штат сотрудников Госдумы и Совета Федерации сократят на 10–20% – РБК

По словам двух источников, штат Госдумы хотят сократить примерно на 15%, еще три говорят о сокращении на 15–20%. В СФ источник оценил предполагаемое сокращение в 10–15%.

"Резать по живому никто не будет. Мера направлена на сокращение средств, и если увольнять со всеми неотгулянными отпусками, выходными пособиями, то это будут огромные траты. Поэтому будут делать это аккуратно – за счет свободных вакансий и тех, кто скоро выйдет на пенсию", – рассказывает источник РБК.

Есть и другие изменения.

Так, по словам источников издания, помощников депутатов зачисляют в штат с использованием ГИС "Посейдон" – эта система проверяет сведения о доходах, расходах и имуществе. Помощников также обязали пройти аттестацию, которую проводят по закону о государственных гражданских служащих.

"Один из собеседников уточняет, что это компьютерный тест, вопросы в котором не слишком сложные, например на знание Конституции. Один из депутатов подтвердил, что помощники проходят аттестацию. По его словам, вопросы в тестировании касаются знания основных законов, деятельности Госдумы и так далее", – пишут в РБК.

Новые правила обернулись серьезными проблемами для депутатов – многие из них попросту не могут взять помощников, на прохождение аттестации сформировалась очередь. Хуже всего приходится только что избранным депутатам.

Штатная численность аппарата палат парламента не раскрывается. В феврале 2011 года штатная численность сотрудников аппарата Думы составила 1482 человека, тогда ее сократили на 78 единиц.