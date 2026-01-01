В мае Следственный комитет Республики Беларусь начал специальное производство в отношении Сергея Михалка. Музыканту предъявили обвинения в разжигании социальной вражды и оскорблении президента страны.

Специальное производство предусматривает возможность заочного судебного разбирательства после завершения расследования.

4 августа Минский городской суд заочно приговорил участника группы Brutto Nostra к четырем годам колонии общего режима. Хотя имя артиста в сообщении прокуратуры не называлось, в нем указывалось, что речь идет о солисте Brutto. Эту группу возглавляет Михалок.

По версии обвинения, в 2021–2022 годах музыкант публиковал в соцсетях и на YouTube видеозаписи с оскорбительными высказываниями в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

В марте 2022 года он также разместил ролик с негативными оценками сотрудников силовых структур и военнослужащих. Следствие сочло, что публикация была направлена на разжигание социальной вражды.

Ранее, в августе 2024 года, Борисовский районный суд Республики Беларусь признал экстремистскими песню и клип "Не быць скотам" ("Не быть скотом") группы "Ляпис Трубецкой".

Еще в 2011 году Михалок сообщал, что получил повестку в белорусскую прокуратуру из-за своих высказываний о президенте Александре Лукашенко, однако тогда Генпрокуратура отрицала возбуждение уголовного дела.

Сергей Михалок родился в 1972 году в немецком городе Дрездене. В конце 1980-х годов семья окончательно перебралась в Минск. Стал известен как фронтмен группы "Ляпис Трубецкой" (среди хитов – "Капитал", "Воины света", "Я верю").

В 2014-м группа распалась, Михалок основал рок-группу Brutto. С 2015 года музыкант параллельно запустил проект "Ляпис-98", исполняющий хиты коллектива, и электронный проект Drezden.

Михалок поддерживал Украину и выступал против белорусских властей. Он переехал жить на Украину в 2015 году. В 2022 году певец развелся с актрисой Светланой Зеленковской и вместе с сыновьями переехал в Европу.