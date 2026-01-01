Сроки начала и окончания учебного года назвало Минпросвещения

Там пояснили, что образовательные учреждения утверждают календарные сроки учебного процесса на основе федеральных рекомендаций и могут устанавливать их самостоятельно.

"При разработке календарного учебного графика образовательная организация может как использовать непосредственно федеральный календарный учебный график, так и составить собственный график на его основе", – добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что при формировании графиков учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

"Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут порядка 17,5 млн детей, из них в первый класс – 1,5 млн человек", – рассказали в ведомстве.

Ранее эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко сообщил, что базовый набор обязательных предметов, традиционно изучаемых в российских школах, сохраняется на всех уровнях образования.

По его словам, это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников.