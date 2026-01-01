Сухая листва станет удобрением: что добавить в нее, чтобы компост созрел быстрее

Почему листья долго перегнивают

В сухой листве много углерода и клетчатки, но сравнительно мало азота. Последний необходим микроорганизмам, которые перерабатывают растительные остатки. Поэтому одной влажности недостаточно: чтобы компост созревал быстрее, листья желательно смешивать с материалами, богатыми азотом.

Для этой цели подойдут свежая скошенная трава, небольшое количество перепревшего навоза или другие подходящие органические добавки, пишет "Петербург 2". Можно использовать и мочевину (карбамид), но дозировку следует подбирать с учетом количества и состава растительного сырья. Например, если для компоста используют только сухие листья, в качестве примерного ориентира можно взять около 60–70 г карбамида на 120 л рыхло уложенной листвы. Это примерно четыре-пять столовых ложек без большой горки, но точный вес зависит от размера гранул и наполнения ложки.

Удобрение лучше не высыпать сразу в одном месте, а распределить небольшими порциями между слоями листьев. Если в компост добавляют свежую траву или другие азотсодержащие материалы, количество карбамида нужно уменьшить или вовсе обойтись без него. Избыток азота не ускорит процесс бесконечно: он может привести к появлению резкого аммиачного запаха и потере питательных веществ.

Для закладки подходят листья березы, липы, клена и плодовых деревьев. Дубовую листву тоже можно использовать, однако из-за высокого содержания дубильных веществ она разлагается медленнее. Ее лучше предварительно измельчить и смешивать с другими растительными остатками.

Как правильно заложить листву

Листья можно собирать в компостный ящик или большие садовые мешки. Перед закладкой их желательно измельчить газонокосилкой или садовым измельчителем: мелкие части быстрее перерабатываются микроорганизмами.

Далее листву укладывают слоями, чередуя с азотсодержащими материалами. Каждый слой нужно равномерно увлажнить. Важно соблюдать меру: масса должна быть влажной, как отжатая губка, но не превращаться в мокрую плотную кашу.

Сильно утрамбовывать листья не стоит. Для нормального разложения необходим кислород, поэтому содержимое компостника полезно время от времени перемешивать. Если используются полиэтиленовые мешки, в них нужно сделать отверстия для воздухообмена. Герметично закрывать такую закладку нельзя: без доступа воздуха листья могут начать гнить и приобретут неприятный запах.

Какие листья лучше не использовать

Не стоит отправлять в обычный домашний компост листву с выраженными признаками грибковых заболеваний и следами вредителей. При недостаточном прогреве компостной кучи возбудители болезней и вредители могут сохраниться, а затем попасть на грядки.

Осторожность нужна и при сборе листьев вдоль оживленных дорог и возле промышленных объектов: они могут быть загрязнены дорожной пылью и другими веществами.

Сколько времени занимает приготовление компоста

Срок зависит от температуры, влажности, состава кучи и того, насколько регулярно ее перемешивают. Измельченная листва при достаточном количестве азота и хорошем доступе воздуха может перепреть за несколько месяцев. Если же сложить целые сухие листья без дополнительных компонентов, процесс способен растянуться на год и более.

Готовый компост должен иметь рыхлую однородную структуру, темный цвет и запах лесной земли. Если в массе еще заметны целые листья и сохраняются отдельные растительные фрагменты, ей нужно дать больше времени.