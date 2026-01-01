У первого пациента после российской онковакцины исчезли метастазы: что известно о результате лечения

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Гинцбурга. Он уточнил, что пациент уже закончил курс терапии, однако медики продолжают следить за его состоянием.

Обследования проводят ежемесячно, а наблюдение рассчитано на три года.

Как рассказал ученый, детальную компьютерную томографию пациента выполняет руководитель НМИЦ радиологии Минздрава России академик Андрей Каприн.

Исследование позволяет получать изображения с разрешением до десятых долей миллиметра. Особое внимание врачи уделяют лимфатическим узлам, при этом обследуют весь организм от головы до ног.

Как работает персонализированная онковакцина

Александр Гинцбург объяснил, что препарат создан на основе технологии матричной РНК. Его задача – настроить иммунную систему таким образом, чтобы она распознавала и уничтожала злокачественные клетки, в том числе в первичной опухоли и метастазах.

Вакцину разрабатывают индивидуально для каждого пациента с учетом генетических особенностей его опухоли. Как отметил ученый, злокачественные новообразования отличаются друг от друга, поэтому универсальный препарат в данном случае не подходит.

Кому впервые ввели российскую онковакцину

В апреле 2026 года в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава России впервые в клинической практике применили персонализированную мРНК-вакцину "Неоонковак". Ее получил пациент с меланомой кожи.

Разработку препарата осуществили специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.