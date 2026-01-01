У первоклассников не будет домашних заданий и контрольных работ – министр просвещения

"В сентябре и октябре ребята (первоклассники. – «Профиль») будут заниматься по три 35-минутных урока в день, в ноябре и декабре – по четыре, а с января продолжительность уроков увеличится до 40 минут. Мы понимаем, что поступление в школу – важный этап не только для ребенка, но и для всей семьи, поэтому наша задача – сделать этот переход максимально комфортным", – рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого привели во вторник, 1 сентября 2026 года, РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В новом учебном году для первоклассников предусмотрено пять периодов каникул. При обучении по четвертям каникулы запланированы с 26 октября по 3 ноября, с 31 декабря по 10 января, с 15 по 21 февраля, с 27 марта по 4 апреля и с 27 мая по 31 августа.

Расписание занятий будет формироваться с учетом сложности учебных предметов. Отдельный акцент сделан на внеурочную деятельность: по одному часу в неделю отводится на занятия из цикла "Разговоры о важном" и мероприятия программы развития социальной активности младших школьников "Орлята России".

"Для первоклассников предусмотрены особые условия. Учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки и проводить контрольные работы",– сказал Кравцов.

"Напомню, что в первые месяцы особенно важно поддержать интерес первоклассника к учебе, дать ему время освоиться, научиться общаться со сверстниками и почувствовать себя уверенно в новой для него среде", – заключил министр.

С 1 сентября в нескольких школах каждого региона вводится оценка поведения школьников. На первоклассников этот эксперимент не распространяется.

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко также сообщили, что в образовательную программу литературного чтения для первоклассников включены такие произведения, как "Посидим в тишине" Елены Благининой, "Моя Вообразилия" Бориса Заходера, "За что я люблю маму" Анатолия Митяева, "Сто фантазий" Юнны Мориц, "Три товарища" Валентины Осеевой, "Еж" Михаила Пришвина, "Кораблик" и "Под грибом" Владимира Сутеева, "Косточка" Льва Толстого".

Также в программу вошли "Петух и собака" и "Худо тому, кто добра не делает никому" Константина Ушинского, русские народные сказки "Лисица и тетерев" и "Лиса и рак" и другие произведения.

Кроме того, в 2026 году Минпросвещения России подготовило перечень литературы для внеклассного чтения. Ученикам 1-4-х классов рекомендуется читать сказки, а также рассказы и небольшие повести о природе, семье и приключениях. Среди рекомендуемых книг – "Цветик-семицветик" Валентина Катаева, "Золотой ключик, или Приключения Буратино" Алексея Толстого, "Крокодил Гена и его друзья" Эдуарда Успенского. Из зарубежных авторов предложены "Винни-Пух и все-все-все" Алана Милна, "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлеф и другие.

По последним данным Минпросвещения РФ, в сентябре 2026 года за парту сядут около 17,6 млн школьников. И них около 1,5 млн составляют первоклашки.