По словам собеседницы агентства, состояние сердца резко ухудшилось во вторник, 17 ноября, писателя положили в реанимацию. В ночь на субботу случился приступ: Иванов стал задыхаться, сердце отказало.

Альберт Иванов родился 5 июня 1938 года в поселке Ожерелье Московской области в семье учителей. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета в 1960 году, затем сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) в 1966-м. С 1966 года – член Союза писателей СССР. Несколько лет работал редактором на киностудии "Мосфильм".

Широкую известность ему принес цикл сказок о хомяке Хоме и Суслике. Первая книга, "Приключения Хомы", вышла в издательстве "Малыш" в 1975 году. Всего Иванов написал около 300 сказок, общий тираж его произведений превысил 15 млн экземпляров. По мотивам цикла сняли мультфильмы и анимационный сериал "Удивительные приключения Хомы".

Самые известные мультфильмы по его сценариям – "Крылья, ноги и хвосты" (1985), "Хитрая ворона" (1980), "Раз – горох, два – горох..." (1981), "Приключения Хомы" (1978), "Страшная история" (1979) и выпуски "Веселой карусели". В игровом кино Иванов выступил автором сценария фильмов "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Свистать всех наверх!" (1970), "Три дня в Москве" (1974) и "Поговорим, брат..." (1978).

Иванов также писал повести о послевоенном детстве: "Билет туда и обратно" (1976), "Настойчивая погода" (1985), "Февраль – дорожки кривые" (1988), "Деревянный хлеб" (2010). Повесть "Старая немецкая сказка, или Игра в войну", напечатанная в 2006 году в "Новом мире", рассказала о жизни русских детей после войны в советской зоне в Германии.

В 2023 году Иванова наградили медалью премии "Литературный Олимп", он был действительным членом Академии российской словесности.