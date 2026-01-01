Документ устанавливает общие для союза требования к маркировке готовой мясной продукции в потребительской упаковке. Решение подготовлено на основании уведомления Республики Армения.

В перечень товаров, подлежащих маркировке, вошли колбасы и аналогичная продукция, готовые продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови, соленое, сушеное и копченое мясо, пищевой свиной жир и жир домашней птицы, а также экстракты и соки из мяса.

Мясные консервы (их маркировка уже урегулирована ранее принятым решением Совета ЕЭК) и полуфабрикаты в список не включены.

Одновременно утверждены характеристики средства идентификации, требования к обмену сведениями о маркированных товарах между государствами – членами союза и минимальный набор данных, который должен быть доступен потребителям.

Каждая страна ЕАЭС самостоятельно решит, вводить ли маркировку на своей территории, и определит дату старта. О дате необходимо уведомить ЕЭК не позднее чем за шесть месяцев.

"Мясные изделия, произведенные в Ереване, Минске, Астане, Бишкеке или Москве, будут маркироваться по единым правилам. Для бизнеса это понятные и одинаковые требования на всем пространстве союза, для контролирующих органов – прозрачность рынка и действенный инструмент против нарушений. А покупатель в любом государстве ЕАЭС, отсканировав код, сможет проверить, что именно он кладет в корзину", – заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как это работает в России

В России национальная система маркировки мясной продукции уже запущена. Согласно постановлению правительства, производители и импортеры начали в обязательном порядке наносить коды Data Matrix в системе "Честный знак" на готовые мясные изделия с 1 августа 2026 года, а на колбасную продукцию – с 1 октября 2026 года.

Следующий этап стартует 1 июня 2027 года: с этой даты вводится обязательное сканирование кодов при продаже на кассах и сверка данных с ветеринарной системой ФГИС "ВетИС". Принятие единых правил на уровне ЕАЭС позволит унифицировать форматы кодов для взаимной торговли и избавит экспортеров от необходимости перемаркировывать товары при поставках в страны союза.

Что означает маркировка для покупателей и бизнеса

Единая система прослеживаемости в ЕАЭС строится на нанесении на каждую упаковку уникального цифрового кода (как правило, в формате Data Matrix). В нем зашифрованы данные о производителе, дате и месте изготовления, сроке годности и составе товара.

Отсканировав этот код через мобильное приложение (например, "Честный знак" в России или "Электронный знак" в Республике Беларусь), покупатель может убедиться в легальности продукта, а торговые сети и контролирующие органы – автоматически заблокировать на кассе продажу просроченного или контрафактного товара.