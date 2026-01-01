"Отец может получить материнский капитал в случаях, если право перешло от матери. Например, она умерла, лишена родительских прав, умышленно совершила преступление против ребенка. Если отец – единственный усыновитель и у него есть российское гражданство", – указала депутат.

Москвитина отметила, что маткапитал – это мера поддержки не только матерей, но и отцов. Однако у мужчин право на него возникает только при предусмотренных законом обстоятельствах, передает ТАСС в воскресенье, 22 ноября 2026 года.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2020 года выплата предоставлялась при рождении второго или последующего ребенка, с 1 января 2020 года – и при рождении первого. Если семья не получала сертификат на первого или второго ребенка, его можно оформить на третьего и последующих.

Средства можно направить на покупку жилья (в том числе в кредит) и погашение ипотеки, оплату товаров и услуг для детей с инвалидностью, образование детей, формирование пенсионных накоплений матери, а также получать в виде ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе.

Материнский капитал, как и другие соцвыплаты, ежегодно индексируют. С 1 февраля 2027 года размер выплаты на первого ребенка составит около 778 тыс. руб. А сумма на второго ребенка впервые превысит 1 млн руб.