В Минцифры хотят установить для операторов минимальный уровень взносов

Эти вопросы обсуждались 6 ноября на третьем заседании рабочей группы министерства и операторов, посвященном реформе лицензирования в отрасли связи.

Сейчас операторы перечисляют в фонд универсального обслуживания 2% от выручки. Предлагается же, чтобы эти отчисления не могли быть меньше 500 тыс. рублей – вне зависимости от размера выручки. Для виртуальных операторов ставку могут повысить до 4%.

В Минцифры изданию подтвердили, что такая идея прорабатывается, однако окончательная сумма взноса еще не утверждена.

Также рассматривается продление с года до двух переходного периода, за который провайдеры должны привести деятельность в соответствие с новыми требованиями и переоформить лицензии.

О реформе лицензирования сообщалось и ранее. Так, об этом писали в апреле – вместо примерно 20 действующих категорий планируется ввести три уровня лицензий (базовая, универсальная и генеральная стоимостью 1 млн, 10 млн и 50 млн рублей соответственно) и повысить требования к капиталу и инфраструктуре. По оценкам экспертов, на тот момент повышенным требованиям не соответствовали девять из 10 компаний.

РУО, как пишут на сайте Минцифры, "формируется для финансирования универсальных услуг связи, функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров, строительства оптоволоконных линий и разработки перспективных технологий".

Последний раз ставку отчислений в РУО повышали 1 января 2025 года – ранее она составляла 1,2% выручки. Результат не замедлил сказаться. По данным Минцифры, размер РУО многие годы колебался в сравнительно узком диапазоне: в 2013 году он составлял 13,2 млрд рублей, в 2023-м – 14,6 млрд рублей. Но в 2024-м он поднялся до 17,5 млрд, а в 2025-м – даже до 28,6 млрд.