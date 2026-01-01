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В Москве и области 1 ноября ожидаются комфортный день и ночные заморозки

В воскресенье в столичном регионе сохранится комфортная осенняя погода: дождей не ожидается, высока вероятность солнечного дня. Ночью ветер стихнет, а температура значительно упадет. Сохраняется повышенное атмосферное давление.

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +9...+11°C. В ночь на понедельник, 2 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от минус 1 до плюс 1°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +10°C, ночью около нуля. На востоке области (Павловский Посад) температура ночью опустится до минус 3°C, на юго-востоке (Орехово-Зуево) – до минус 6°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, в разное время его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 758 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 30–52%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Для практически здоровых людей такие погодные условия являются индифферентными и не оказывают негативного влияния на организм, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от очень низкой до низкой, вспышки класса М маловероятны. Геомагнитное поле возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил ранее, что среднемесячная температура ноября в Москве прогнозируется около климатической нормы или немного выше нее.

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Метки: Москва Подмосковье прогноз погоды
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