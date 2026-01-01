В Москве и области 1 сентября пройдут кратковременные дожди и грозы

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +24...+26°C. В ночь на среду, 2 сентября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +16...+18°C. В Московской области днем в среднем около +25°C, ночью – около +17°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер южный с переходом в юго-восточный, в разное время его скорость составит от 5 до 10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 748 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 67–94%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В межсезонье, как правило, страдает не только физическое, но и психологическое здоровье, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, увеличиваются риски обострений других хронических заболеваний.

С наступлением осени состояние организма меняется, идет акклиматизация на изменения в природе, и порой даже незначительные перепады метеопараметров ощущаются как дискомфортные и влияют на общее самочувствие, активность, настроение.

Соблюдая рекомендации лечащего врача, придерживаясь привычного ритма жизни, поддерживая двигательную активность, занимаясь посильными общеукрепляющими процедурами, можно безболезненно приспособиться к изменениям в природе и избежать серьезных проблем со здоровьем, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.