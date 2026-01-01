В Москве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

"Сейчас мы наблюдаем сезонный рост заболеваемости, в том числе из‑за возвращения школьников с каникул. Такая динамика полностью соответствует текущему эпидсезону, ни один из эпидемиологических порогов не превышен", – приводит слова Раковой ТАСС.

По словам Раковой, постепенно увеличивается доля гриппа, что характерно для этого времени года. Заммэра уточнила, что сейчас преобладает грипп А подтипа H1N1.

"Сегодняшний анализ показывает, что заболевание в большинстве случаев протекает в легкой форме и длится в среднем четыре-пять дней, роста числа госпитализаций не наблюдается", – отметила Ракова.

Система здравоохранения Москвы, уверяет чиновница, полностью готова к сезонному подъему: развернут достаточный коечный фонд, имеются резервные мощности, поликлиники и больницы работают в штатном режиме.

В департаменте здравоохранения добавили, что рост заболеваемости в этом сезоне начался примерно на две недели позже, чем в 2025 году.

Подчеркивается, что наиболее эффективная защита от гриппа – вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в городской поликлинике и в 18 мобильных пунктах у станций метро и МЦД. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС при наличии. Иммунитет формируется в течение двух недель после вакцинации.

Последний на данный момент пресс-релиз столичного управления Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации был опубликован 10 ноября. Там также указывалось, что эта ситуация соответствует сезону, а пороги не превышены.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный подъем заболеваемости среди совокупного населения за счет детей школьного возраста", – уточняли в Роспотребнадзоре.

Кроме того, 10 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, а также руководителями исполнительной власти регионов в сфере охраны здоровья. На этом совещании было озвучено, что в РФ еженедельно регистрируется суммарно около 500–600 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.