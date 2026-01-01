В Москве резко похолодает до +9°C в середине недели

"Самые прохладные ночи придутся на период со среды на четверг и с четверга на пятницу. Температура воздуха опустится от +11 до +9 градусов", – рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.

Специалист пояснил, что хотя ночи 19 и 20 августа окажутся заметно холоднее предыдущих и последующих, такие показатели для конца лета считаются просто умеренно прохладными, а не опасной климатической аномалией. В целом же в течение всей недели погода в Москве будет близка к привычной климатической норме.

В сентябре погода в Московском регионе будет нестабильной. "Наступающая осень в Москве будет характерна резкими изменениями погоды: от хороших периодов с теплом до резких похолоданий", – рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Также, по прогнозу синоптиков, жителей Московского и других регионов Центральной России ждет классическое бабье лето. Среднемесячная температура воздуха будет на 1,5–2°C теплее нормы с дефицитом осадков в 20–40%.