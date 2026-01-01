В МВД Грузии опровергают информацию о рекордном потоке людей через Верхний Ларс

В грузинском внутриполитическом ведомстве пишут, что в различных СМИ и соцсетях получила распространение информация о пересечении границы за последние сутки 20.000 гражданами России.

"В целях информирования общественности хотим разъяснить, что эти сведения не соответствуют действительности и являются результатом намеренного распространения дезинформации определенными заинтересованными сторонами", – утверждают в МВД Грузии.

В Тбилиси призывают все заинтересованные стороны воздержаться от распространения непроверенной информации, а также сведений, основанных на неверном толковании или представленных в искаженном виде.

Однако источником информации о рекордном пассажиропотоке через Верхний Ларс послужил Telegram-канал Федеральной таможенной службы России. Соответствующее сообщение там помечено 19:29 18 августа, причем в ФТС не говорили о пересечении границы 20.000 граждан России.

Заголовок того сообщения выглядел так: "Рекордный пассажиропоток в Верхнем Ларсе: за сутки пункт пропуска пересекло более 20 тыс. пассажиров".

Высокая интенсивность туристического потока, добавляли в ФТС, сопровождается рекордным количеством легкового транспорта.

Указывалось также, что и 15, и 16 августа пункт пропуска проходило более 19 тыс. человек. "Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет", – подчеркивали в ФТС.

КПП "Верхний Ларс" является единственным сухопутным переходом, по которому можно попасть из России в Грузию легально. Также туда можно добраться через Азербайджан.

На переходе "Верхний Ларс" уже не раз образовывались пробки. Возможно, наиболее резонансными оказались события сентября – октября 2022 года. В этих условиях там в том числе появились мобильные военкоматы. Однако проблемы подчас возникают и из-за естественных причин. Например, в феврале 2026 года сформировалась очередь из примерно 2000 грузовых автомобилей из-за сильного снегопада.

Совсем недавно, 13 августа, в МВД Грузии сообщали о приостановке работы пункта пропуска ввиду угрозы схода селя.