В материалах ведомства перечислены фразы, после которых общение рекомендуется немедленно прекратить. Среди них: "Никому не говори", "Легко заработать", "Это полностью законно, проверено", а также предложения арендовать аккаунт или передать к нему доступ.

В МВД подчеркнули, что подобные обещания могут быть способом вовлечь подростков в противоправную деятельность. Злоумышленники убеждают собеседника, что заработок законен и не несет рисков, но при этом требуют никому не рассказывать о предложении.

Передача мошенникам аккаунтов, номеров телефонов и кодов авторизации может сделать человека участником преступной схемы, отметили в ведомстве. Поэтому при появлении подобных сообщений подросткам советуют сразу прекратить переписку и рассказать о случившемся родителям.

Ранее в МВД также говорили о фразах, которые нельзя произносить в разговоре с незнакомцами. В частности, полицейские советуют не использовать слова "да", "подтверждаю" и "согласен", поскольку собеседником может оказаться мошенник. В столичном главке МВД рекомендовали не сообщать неизвестным абонентам личные данные, в том числе фамилию, имя и отчество, а также не затягивать разговоры с подозрительными собеседниками.