В Рособрнадзоре не планируют целенаправленно усложнять ЕГЭ

Так в ведомстве отреагировали на предложение помощника президента России Андрея Фурсенко, который считает, что надо менять ЕГЭ и усложнять задачи из-за появления большого количества стобалльников.

"Рособрнадзор не ставит перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ. По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними", – пояснили РИА Новости в ведомстве в среду, 12 августа 2026 года.

Там уточнили, что результаты ЕГЭ должны позволять провести как процедуры государственной итоговой аттестации, так и дифференцировать абитуриентов по уровню их подготовки для поступления в вузы.

"Следует также принимать во внимание, что учебные предметы (кроме русского языка) в 10–11-х классах могут изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне, с разной глубиной и разными результатами. В ЕГЭ учитывается эта ситуация: часть заданий ориентирована на программу базового уровня, часть – на программу углубленного уровня", – заключили в Рособрнадзоре.

Ранее глава ведомства Анзор Мусаев сообщил, что демонстрационные версии ЕГЭ 2027 года будут опубликованы до 1 сентября 2026 года. "Предметные комиссии уже работают, им было важно получить аналитику по итогам результатов этого года по каждому предмету, по каждому заданию", – заявил он.

Единый государственный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. ЕГЭ позволяет оценить знания школьников, подать документы в несколько вузов и облегчить поступление в учебное заведение.

Демоверсия ЕГЭ – это типовой вариант экзамена, который показывает структуру будущих заданий, их сложность и требования к оформлению.